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Зеленский провел совещание по усилению защиты северной границы Украины

  • 28.03.2023, 23:24
Зеленский провел совещание по усилению защиты северной границы Украины
Владимир Зеленский

На совещании присутствовали представители властей Черниговской и Сумской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой пограничной службы и другими чиновниками. Они обсудили усиление обороны границ северных областей.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента.

По его словам, на совещании присутствовали представители властей Черниговской и Сумской областей. Были подняты вопросы, требующие первоочередного решения.

«Особый разговор - с главой пограничной службы. О защите Сумской и других наших областей, об усилении пограничников, которые вместе со всеми силами обороны воюют на передовой», - сказал Зеленский.

Он также обратился в Сумской пограничный отряд и поблагодарил их за защиту украинских территорий.

«Именно их сегодня посетил, имел честь пообщаться, поддержать. Крепкие позиции по всей границе с государством-террористом - это следствие прочности конкретных наших людей, которые готовы в любой момент защищать границу», - подчеркнул президент Украины.

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