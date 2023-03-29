Сборная Беларуси по футболу проиграла и «главную игру» 4 29.03.2023, 7:46

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Фото с сайта: frf.ro

Лукашенко в ярости

Национальная сборная Беларуси по футболу провела второй матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Вслед за разгромом от швейцарцев (0:5) наша команда проиграла 28 марта румынам. На сей раз с более «приличным» счетом — 1:2, сообщает УЕФА.

Главный тренер Георгий Кондратьев перед матчем заверял, что «ничего страшного» в стартовом фиаско не было. Мол, «проиграли-то фавориту», с Румынией у нас «главная игра», «ребята все прекрасно понимают» и «одной игрой можно все исправить».

Но белорусам не помогли ни перестановки в составе, ни смена игровой модели. Кондратьев отказался от любимой схемы с пятью защитниками в пользу оборонительного квартета. Однако румыны благодаря поддержке примерно 30 тысяч зрителей в первые 20 минут сделали результат.

Вначале Николае Станчу на 17-й минуте застал вратаря нашей команды врасплох, подкрутив мяч со штрафного, а через две минуты отличился Андрей Буркэ, блеснувший координацией в штрафной белорусов.

Во втором тайме у нашей команды была пара неплохих моментов забить гол престижа, но и соперник мог увеличить счет, попав в перекладину. На 86-й минуте вышедший на замену Владислав Морозов воспользовался «дыркой» в обороне румын и красивым ударом подарил надежду на ничью. И все же хозяева матча не отдали победу.

У белорусов нет побед в 15 официальных играх подряд. Третий матч квалификации ЧЕ сборная проведет 16 июня. Соперник — Израиль.

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