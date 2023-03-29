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Байден впервые отреагировал на размещение ядерного оружия в Беларуси

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  • 29.03.2023, 7:50
  • 14,004
Байден впервые отреагировал на размещение ядерного оружия в Беларуси

Президент США предвидел такой поворот событий.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси.

Байден сказал журналистам, что обеспокоен планами России разместить ядерное оружие в соседней стране, передает CNN. В то же время он отметил, что пока еще это не было осуществлено.

«Они еще этого не сделали, если только что-то не произошло, пока я был в вертолете. Конечно, меня это беспокоит. О чем я говорил с вами, ребята, весь последний год? Это опасный разговор, и это вызывает беспокойство», - добавил президент.

Как сообщал сайт Charter97.org, 25 марта Путин заявил, что в Беларуси строят специальное хранилище для тактического ядерного оружия.

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