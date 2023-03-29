Раскол кремлевских элит: начинается «самое интересное» 29.03.2023, 7:54

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фото: ТАСС

Правящий класс РФ переходит к более решительным действиям против Путина.

Во время одной из закрытых вечеринок Песков призвал собравшуюся «элиту» не надеяться на скорое завершение войны в Украине. Один из пабликов привел его слова, в которых пресс-секретарь Путина заявил, что сейчас в войне все станет гораздо сложнее, а значит не стоит ждать ее окончания завтра или послезавтра.

В Кремле хорошо понимают, что РФ не может выиграть эту войну и при этом самому Путину отступать уже некуда, так как для Запада он уже не является той фигурой, с которой готовы обсудить условия капитуляции Кремля, пишет Telegram-канал «Запретное мнение».

Это понимание вносит раскол в элиту Кремля. Многие не хотят вот так закончить свои дни с российским диктатором. При этом многие понимают, что рано или поздно, но «крепость будет взята».

Сейчас раскол среди российской элиты находится в «холодной стадии», но при этом сам процесс уже начался. В скором времени «правящий класс» должен перейти к более решительным действиям, так как ему не безразлично будущее не только свое, но и своих детей. Если Путин уже одной ногой в могиле и ему «все равно», что будет со страной, то многим в Кремле нет.

Раскол среди элиты Кремля виден и потому, что многие закулисные разговоры попадают в Сеть. Эксперты предполагают, что пик ситуации наступит во второй половине мая, когда даже «лоялисты» и «консерваторы» поймут: жить в таких условиях невыносимо и необходимы более решительные действия в отношении Путина.

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