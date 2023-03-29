СМИ: Москва приказала Лукашенко нацелить ядерное оружие на Польшу 5 29.03.2023, 8:00

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Вопрос обсуждали глава Кремля и секретарь Совбеза РФ Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что России не стоит размещать ядерное оружие на территории Беларуси, сообщает «Главред».

Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, хозяин Кремля Владимир Путин обсудил перспективы размещения тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь с Патрушевым.

«Секретарь Совбеза высказал сомнения в эффективности данного решения», - говорится в сообщении.

Однако Путин остался на прежних позициях и считает размещение ядерного оружия на территории Республики Беларусь «удачным» ходом в ответ на расширение НАТО и предоставление Украине западных вооружений.

«Это ядерное оружие будет нацелено прежде всего на Польшу, которую Путин искренне ненавидит», - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт Charter97.org, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с Лукашенко.

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