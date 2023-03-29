В Беларуси в четыре раза повышают плату за регистрацию автомобилей
- 29.03.2023, 8:07
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Стало известно, какие авто будут облагаться новой пошлиной.
В Беларуси предлагают брать повышенную плату при регистрации автомобилей дипломатов. Проект соответствующих изменений в Налоговый кодекс опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Он предполагает, что пошлина в 4 базовые величины (148 рублей на данный момент) будет взиматься за регистрацию с выдачей регистрационных знаков транспортных средств:
дипломатического представительства,
консульского учреждения,
иного официального представительства иностранного государства,
представительства либо органа международной организации, межгосударственного образования
аккредитованного в установленном порядке в Республике Беларусь сотрудника дипломатического представительства, консульского учреждения, иного официального представительства иностранного государства, представительства либо органа международной организации, межгосударственного образования и члена его семьи,
почетного консула иностранного государства, аккредитованного в установленном порядке в Республике Беларусь
В действующей редакции Налогового кодекса пошлина за государственную регистрацию транспортного средства с выдачей регистрационных знаков составляет 2 базовых величины (74 рубля на данный момент) для автомобиля и 1 базовую величину (37 рублей на данный момент) — для мотоцикла, мопеда, прицепа и полуприцепа. Отдельная ставка пошлины при регистрации автомобилей дипломатических представительств не прописана.
Также в Беларуси при регистрации транспортного средства взимается пошлина в размере 1 базовой величины за выдачу свидетельства о регистрации.
Проект внесен Советом министров в «палату представителей». Предполагается, что в случае его принятия норма о пошлине для дипломатов вступит в силу с 1 января 2024 года.