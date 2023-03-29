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Российские военные подорвали гранатой собственные позиции

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  • 29.03.2023, 8:11
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Российские военные подорвали гранатой собственные позиции

Курьезный случай попал на видео.

Российские военные подорвали гранатой собственные позиции, сняв курьезный самоподрыв на видео. Оккупанты учились метать ручную кумулятивную гранату «РКГ-3», однако состояние алкогольного опьянения сильно сказалось на качестве броска.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

На опубликованных кадрах группа российских военных на передовых позициях проводит инструктаж одного из оккупантов, как правильно бросать гранату.

При этом бросок получился неудачным: зацепившись за ветки, граната «РКГ-3» упала рядом с окопом оккупантов и взорвалась. Только по счастливой случайности российский солдат выжил.

Пользователи социальных сетей также обратили внимание на качество российских боеприпасов: советская граната «РКГ-3» начала производиться и поступила на вооружение в далеком 1957 году.

На видео хорошо видно, что российские военные находятся в состоянии алкогольного опьянения.

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