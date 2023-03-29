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Массовый бунт на Донбассе: разведка РФ отказалась выполнять приказ

  • 29.03.2023, 8:25
  • 4,452
Массовый бунт на Донбассе: разведка РФ отказалась выполнять приказ

Под Авдеевкой взбунтовались подразделения «Невский» и «Ветераны».

Российские оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы командиров.

Об этом идет речь в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 среды, 29 марта. «В последнее время наблюдается тенденция, когда российские захватчики отказываются выполнять приказы командиров», - сказано в сводке.

По его данным, 25 марта выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующей на Авдеевском направлении.

Кроме того, 23 марта за отказ выполнять боевое задание было обезоружено и доставлено в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований «Невский» и «Ветераны».

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