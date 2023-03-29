Берлускони начал искать дом с бункером, ожидая ядерного удара из Беларуси 3 29.03.2023, 8:29

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Сильвио Берлускони

У бывшего премьер-министр Италии назвали предполагаемое место атаки.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони решил купить дом с бомбоубежищем, опасаясь, что его друг президент России Владимир Путин начнет ядерную войну, пишет La Stampa со ссылкой на окружение политика.

По данным издания, 33-летняя пассия Берлускони, депутат национального парламента Марта Фашина, очень серьезно относится к новостям о российском ядерном оружии, в том числе к последним заявлениям Путина на эту тему. Пара рассчитывает спастись в бункере, если президент РФ все же решит применить его при эскалации войны в Украине.

В окружении Берлускони царит атмосфера беспокойства, в резиденции политика даже составили «список людей, которые должны быть спасены в случае ядерного апокалипсиса». Пара предполагает, что атака произойдет в Великобритании, после чего радиоактивная волна достигнет Брианцы на севере Италии, где чаще всего бывает Берлускони.

Сейчас экс-премьер и его подруга пытаются найти дом с убежищем от радиоактивных осадков. Однако подходящих вариантов на рынке практически нет из-за высоких требований четы к недвижимости. Например, дома с бункерами есть под Миланом, но размеры укрытий в них небольшие и разместить там «можно только собак Берлускони», пишет Libero Quotidiano. Альтернативой могло бы стать сооружение собственного бомбоубежища в поместье политика в Аркоре.

При этом, по информации журналистов, полноценный ядерный бункер имеется на территории другой виллы экс-премьера — «Чертоза». В поместье площадью 130 га с пятью бассейнами, футбольным полем, греко-римским амфитеатром и искусственным вулканом несколько раз бывал Путин, который называл Берлускони «первым из пяти своих настоящих друзей». Однако поскольку вилла находится на Сардинии, в случае срочной эвакуации укрыться от радиации итальянский политик не успеет.

В декабре Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает, но Россия не собирается первой применять оружие такого типа. Однако уже в марте он (сообщил о намерении разместить ядерные ракеты в Беларуси https://charter97.org/ru/news/2023/3/26/541517/). По словам Путина, они будут находиться там на хранении. Его решение раскритиковали США, ЕС и Китай.

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