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WSJ: Российская экономика терпит крах

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  • 29.03.2023, 8:36
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WSJ: Российская экономика терпит крах

Дерипаска предупредил, что деньги почти закончились.

Экономика России начинает терпеть крах на фоне введения санкций против страны-агрессора из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. При этом Москва все больше становится зависимой от Пекина.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, первые месяцы войны РФ против Украины в 2022 году спровоцировали рост цен на нефть и природный газ, что принесло Москве огромные прибыли. Однако эти дни прошли.

Западные санкции становятся все жестче, государственные доходы России сокращаются, а ее экономика перешла на траекторию более низких темпов роста, вероятно, на долгосрочную перспективу. Крупнейшие экспортные товары страны – газ и нефть – потеряли основных клиентов. В то же время рубль упал более чем на 20% с ноября по отношению к доллару.

Рабочей сила стало меньше, поскольку молодежь уходит на фронт или бежит из страны из-за опасений быть призванной в армию. Также неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес.

«Российская экономика вступает в долгосрочную регрессию», – прогнозирует бывший чиновник Центрального банка России Александра Прокопенко, которая покинула страну вскоре после вторжения.

Российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил в этом месяце, что в России заканчиваются деньги.

«В следующем году денег не будет, нам нужны иностранные инвесторы», – заявил он на экономической конференции.

При этом Москва становится все более зависимой от Китая.

«Несмотря на устойчивость России в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина является мрачной: Москва будет намного более закрытой и чрезмерно зависимой от Китая», – считает старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Мария Шагина.

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