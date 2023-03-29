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Белорусы отведали замороженного тунца — спустя полчаса у них покраснели лица и начало «гореть тело»

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  • 29.03.2023, 8:44
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Белорусы отведали замороженного тунца — спустя полчаса у них покраснели лица и начало «гореть тело»

Пришлось вызвать скорую.

Двое молодых людей и девушка купили на ужин замороженного тунца — приготовили, съели. И тут началось — спустя полчаса у всех троих резко покраснело лицо. Прошло еще немного времени — и у двоих сыпь распространилась по всему телу, стали чесаться ноги. Пришлось вызвать скорую, а девушку даже госпитализировали, пишет Onliner.

— Я не раз ела тунца раньше, и такой реакции не возникало, — рассказывает Мария, именно ей было хуже всех после того злополучного ужина. — Купили мы рыбу по акции в магазине. Когда приготовили, вкус показался каким-то странным. А потом у нас всех началась крапивница. Выпили антигистаминные — думали, пройдет! Но состояние только ухудшалось, у меня и у мужа сыпь пошла вниз — на грудь, живот, ноги. Все тело горело, как будто сильный ожог.

Когда приехала скорая, молодому человеку и девушке вкололи гормональный препарат (у еще одного парня краснота прошла сама собой). Девушку забрали в больницу, потому что, помимо крапивницы, у нее начался отек Квинке — было тяжело дышать.

— В скорой нам сказали, что это не первый случай с этим тунцом, ездили по таким вызовам всю пятницу, — уверяет девушка. — В больнице я провела ночь, выписалась по заявлению. Теперь еще десять дней буду принимать антигистаминные препараты.

Неужели тунец — такая опасная рыба?

Насколько распространена такая аллергическая реакция на тунца, Onliner спросил у врача-аллерголога-иммунолога медицинского центра «Кравира» Ольги Громады.

— Врачи обычно разделяют истинную аллергическую реакцию, когда каждый раз при употреблении какого-то продукта у человека проявляются симптомы аллергии, а также псевдоаллергическую реакцию. У любого из нас после еды при определенных обстоятельствах может покраснеть кожа, начнется зуд. Дело в том, что некоторые продукты, в том числе тунец, сами по себе содержат гистамин (вещество, запускающее аллергическую реакцию. — Прим. ред.), а еще и являются гистаминолибераторами, то есть провоцируют наши тучные клетки выбрасывать гистамин в большем количестве, чем обычно.

К условно опасным продуктам, помимо тунцовых пород рыбы, относятся клубника, цитрусовые, кофе, шоколад, какао, томаты, бананы, квашеная капуста, шпинат, ферментированные сыры, субпродукты — печень, мозги.

Понятно, что большинство из нас переносят такую еду отлично. Вот при каких обстоятельствах мы рискуем заполучить псевдоаллергию:

если поужинать таким продуктом на голодный желудок (когда человек болен гастритом, риск увеличивается в разы);

если запить алкоголем, особенно пивом или белым вином, которые усиливают аллергическую реакцию;

если организм в этот момент обезвожен (например, вы вернулись с тренировки, где пили мало воды);

если продукт прошел недостаточную термическую обработку (в сыром виде белок более агрессивен, а еще в рыбе могут остаться паразиты).

Как видим, может быть несколько объяснений тому случаю, который произошел в выходные с компанией друзей. И вот еще одна возможная причина.

— Чтобы рыба имела приятный внешний вид и сохраняла форму, производитель может добавлять в нее специальные влагоудерживающие химические добавки, содержащие фосфор. Они также способны давать аллергическую реакцию, — отмечает медик.

Что-то съели — и все горит? Как себя вести

Что делать человеку, который резко среагировал на тот или иной продукт? Рекомендации от медика такие: выпить побольше воды, промыть желудок, принять энтеросорбенты и антигистаминный препарат, который есть под рукой. Если не помогло, действительно нужно вызвать скорую или самому обратиться в приемное отделение больницы.

После того как острые симптомы пройдут, желательно найти время и дойти до профильного врача-аллерголога. Кожный тест или исследование крови помогут понять, истинная эта аллергическая реакция или организм просто сыграл с вами злую шутку. Также есть смысл провериться у гастроэнтеролога, чтобы исключить проблемы с ЖКТ, которые часто становятся причиной развития псевдоаллергии.

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