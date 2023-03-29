Конец безумной бензоколонки 29.03.2023, 9:03

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Путин угодил в нефтяную «черную дыру».

Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Особенно заметно падение стоимости российской Urals, что является следствием введенных против страны-агрессора санкций. При этом падают не только цены, но и объемы добычи и экспорта российской нефти, что неизбежно приводит к сокращению доходов бюджета РФ. «Апостроф» выяснял, когда настанет коллапс российской нефтяной отрасли, а вместе с ней – самой России.

В марте мировые цены на нефть существенно снизились. Если в начале месяца стоимость эталонной марки Brent доходила до 86 долларов за баррель и выше, то в последние числа она составляла 75-77 долларов за баррель.

Другие сорта нефти также подешевели за первый весенний месяц. Так, цена американской WTI снизилась с 80 долларов за баррель до 72 долларов.

Более, чем на 10 долларов рухнула цена барреля российской марки нефти Urals. В начале марта она составляла более 62 долларов, а в конце месяца - менее 50 долларов. И, если котировки Brent и WTI после значительного падения немного скорректировались вверх, то российская нефть продолжила обесцениваться.

Банки давят на нефть

Одной из причин снижения нефтяных цен стал банковский кризис в США. Напомним, 10 марта там обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), а через два дня после этого - Signature Bank. Большие проблемы также испытывал First Republic Bank, в который для его спасения крупнейшие американские банки, в том числе JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America влили 30 миллиардов долларов.

Не добавил оптимизма и крах Credit Suisse, который в целях купирования кризиса купил по «дешевке» его главный конкурент – банк UBS (за 3 миллиарда швейцарских франков), при этом Центральный банк Швейцарии предоставил финансовые гарантии под это слияние.

Эксперты уже предрекают проблемы крупнейшему банку Германии Deutsche Bank, акции которого падали несколько дней подряд. В связи с этим немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон были вынуждены выступить с публичными заявлениями о стабильности европейской банковской системы.

Однако опасения расширения банковского кризиса все равно сохраняются, и они также толкают нефтяные котировки вниз.

Ну и, ко всему прочему, цены обвалило заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что восполнение стратегических запасов нефти страны растянется на нескольких лет. По словам аналитика рынка нефти Стивена Бреннока, на которого ссылается Reuters, уменьшение объемов закупок для стратегических запасов США стало значительным ударом для прогноза мирового спроса на нефть.

Напомним, сейчас стратегические запасы нефти США находятся на самом низком уровне с 1983 года из-за того, что администрация Джо Байдена в прошлом году распродавала из него некоторые объемы, чтобы сбить цены.

Пока сложно прогнозировать дальнейшую динамику нефтяных котировок, потому что увеличение спроса ожидается со стороны Китая, крупнейшего в мире потребителя сырой нефти. С другой стороны, возможное замедление мировой экономики наверняка «остудит» спрос, а, значит, и цены.

Нефтяные санкции в действии

Как известно, Европейский Союз в конце 2022 года ввел эмбарго на морские поставки российской нефти и одновременно установил ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для тех стран, которые продолжают ее покупать.

На сегодня крупнейшими потребителями российской нефти являются Китай и Индия, причем последняя до 2022 года вообще не покупала ее в РФ.

Россия пытается всеми способами обойти санкции, используя для этого, в частности, «теневой» танкерный флот. Сегодня нередки случаи, когда прямо в море, вблизи европейских берегов, нефть с этих танкеров переливается на другие суда, становясь после этого легальным товаром.

Отметим, что суть санкций состояла не в том, чтобы убрать российскую нефть с рынка, а в том, чтобы уменьшить ее цену и, как следствие, поступления в бюджет России.

Тем не менее, РФ вынуждена сокращать нефтедобычу, поскольку новые покупатели не смогли компенсировать потерю европейского рынка.

В конце 2022 года вице-премьер России Александр Новак сообщил, что сокращение составит 500 тысяч баррелей в сутки. Однако на днях он отметил, что суточное уменьшение нефтедобычи на полмиллиона баррелей в ближайшие три месяца будет отсчитываться от февральского показателя в 10,2 миллиона баррелей – до 9,7 миллиона баррелей в сутки. А это, как пишет Reuters, гораздо меньшее сокращение, чем планировалось раньше. Соответственно, российской нефти на рынке будет больше, и котировки, если не упадут еще сильнее, то, вероятно, и не вырастут.

Без доходов, но с дефицитом

Российские пропагандисты любят рисовать апокалиптические картины наступления мирового экономического кризиса, представляя его как некую «небесную кару» Западу за его попытки ущемить «Святую Русь». Но они забывают при этом добавить, что во время мировых кризисов происходит обвал на сырьевых рынках, и цены, в частности, на нефть и газ, которыми торгует Россия, падают, сокращая еще больше доходы федерального бюджета.

Как известно, нефтегазовые доходы критически важны для российского бюджета. Сегодня по сравнению с началом 2022 года они упали почти на 50%.

Кроме того, бюджет РФ на текущий года сверстан с учетом средней цены на нефть в 70 долларов за баррель, а она сейчас, напомним, составляет менее 50 долларов. Такая разница в стоимости означает миллиардные недопоступления.

Увеличивающийся разрыв между расходами, которые, в основном, связаны с войной против нашей страны, и сокращающимися доходами привел к образованию огромного бюджетного дефицита. При этом, если дефицит по итогам 2023 года запланирован на уровне 2,9 триллиона рублей (38 миллиардов долларов), то по состоянию на 3 марта, он уже достиг 3,3 триллиона рублей (43 миллиардов долларов). То есть он уже превысил годовой план и по различным оценками может составить в результате порядка 6-7 триллионов рублей (78-91 миллиарда долларов), а то и больше.

Покрывать этот дефицит, по сути, нечем. Есть средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), но в нем ликвидных активов.

Верной дорогой идете, товарищи

Но можно ли говорить о том, что российскую нефтяную отрасль, а вместе с ней и всю Россию, настигает коллапс?

Пока такой угрозы для РФ нет, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Постепенно она (Россия) диверсифицирует поставки в Китай, Индию, страны Африки, Латинской Америки. Да, она много проигрывает, нефть продается практически на уровне себестоимости. Россия даже вынуждена сокращать нефтедобычу. Это - влияние санкций. Они действуют, но пока говорить о крахе Российской Федерации из-за нефтяного эмбарго рано», - сказал эксперт в комментарии «Апострофу».

По словам президента Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаила Гончара, если бы в ближайшие месяцы цены на нефть снизились до уровня 2020 года, когда они балансировали в районе 30 долларов за баррель, то тогда были бы шансы на то, что у России все начало бы валиться уже в 2024 году.

Но даже в этом случае российская «нефтянка» может устоять.

Гончар сравнил нынешнюю ситуацию с концом 1980-х - началом 1990-х годов, когда в России, как и в других странах, возникших на руинах СССР, свирепствовал экономический кризис: «Тем не менее, тогда нефтяной комплекс (России) не развалился».

Правда, добавил он, развалился Советский Союз, «потому что получаемые от продажи нефти доходы не покрывали все расходы в рамках бывшего СССР».

Как известно, снижение цен на нефть в середине 1980-х годов стало одной из причин существенного ослабления и, в конечном итоге, развала Советского Союза.

В сегодняшней России нефтегазовые доходы также не покрывают возрастающие расходы.

«Они идут верным путем к катастрофе, - резюмирует Михаил Гончар. - Кирдык наступит, но не в течение нескольких месяцев - для этого потребуются два-три года».

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