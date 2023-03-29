ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М под Бахмутом 2 29.03.2023, 9:17

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архивное фото

Самолет сбили подразделения украинских зенитных ракетных войск.

Российские захватчики несут мощные потери на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки украинские защитники умело уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 29 марта общее количество российских потерь уже составляет 172 340 человек.

Как стало известно, 28 марта подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Произошло это около 14:30 (по Минску) в Бахмутском направлении.

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