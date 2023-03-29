«Мне кажется или эта картошка из Польши притворяется белорусской?» 8 29.03.2023, 9:36

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В белорусских магазинах происходят странные вещи.

Читательница onliner.by Елена рассказала, что полюбила домашнюю картошку фри, но кое в чем разочаровалась: «Я ее готовлю из полуфабриката, постоянно беру одну и ту же «Жить здорово». Была уверена, что ее делают в Беларуси, ведь написано: белорусский национальный продукт. А она — из Польши! Зачем тогда указывать, что это белорусский продукт?»

Девушка говорит, что хорошо относится к польским продуктам, но ей обидно: «У меня ощущение, что меня обманули. Я видела на упаковке надпись «Белорусский национальный продукт», видела сзади штрихкод, который начинается на 481. Когда жарила эту картошку фри, то была довольна, что она белорусская, что я поддерживаю свое. Мне эта история напоминает случаи, когда российские производители делали сливочное масло «Белорусское».

Мы с коллегами обсуждали эту ситуацию на работе. Мне сказали, что тут никто не обещает картошку из Беларуси. Разве одна я ошиблась и подумала, что она сделана у нас?»

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