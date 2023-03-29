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Король как шут

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  • Василь Верас, «Салідарнасць»
  • 29.03.2023, 9:43
  • 6,996
Король как шут

Путина снова подвело чувство юмора.

У Владимира Путина всегда было специфическое чувство юмора.

Пожалуй, первое, что в этой связи приходит на память, это «остроумный» ответ российского президента на вопрос, что случилось с подводной лодкой «Курск», на которой погибли 118 российских моряков.

Удачная шутка к лицу любому человеку, и руководители государств исключением из этого правила не являются. Но юмор опасен тем, что мгновенно обнажает дурной вкус.

С Путиным именно такая история и приключилась. Его склонность к приколам «ниже пояса» более характерна для шутов, нежели для королей.

Когда много лет назад журналист задал российскому президенту вопрос о подавлении свободы в Чечне, тот решил не ответить по существу, а схохмить:

«Если вы уж совсем хотите стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу, и я порекомендую им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло!»

Столь же уместными оказались хиханьки на встрече с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом по поводу обвинений президента этой страны Моше Кацава в насилии:

«Привет передайте своему президенту. Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него. Он нас всех удивил. Мы все ему завидуем!»

Со временем Путин с фирменной глумливой улыбочкой начинает порой нести такую «пургу», что уже непонятно шутит он или искренне верит в то, что говорит. В 2021 году на «Валдае» российский президент попытался выступить в роли эксперта по гендерной политике в Евросоюзе и США:

«В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдёте там до того, как большевики предлагали, не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Ещё один шаг – и вы там будете».

В 2022-м Путин заявил, что Запад завидует России – «иначе бы не лезли к нам». К сожалению, президент РФ не уточнил, что именно является предметом зависти: низкий уровень жизни в его стране, экстремальный характер неравенства, историческая склонность к тирании или что-то еще.

Ну а на днях выяснилось, что Путин еще и в тарелки к европейцам заглядывает:

«Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе».

Достаточно зайти в любой продуктовый магазин на территории ЕС, чтобы убедиться: никаких проблем с помидорами и салатом тут нет.

На самом деле Путин повторяется. В 2010 году он уже высказывался в Берлине по тому же трафарету насчет энергоносителей:

«Не понимаю, чем топить будете? Газа вы не хотите, атомную энергетику не развиваете. Дровами топить будете? За дровами тоже в Сибирь надо ехать. У вас же и дров нет».

Но эта шутка не оказалась пророческой. Германия буквально за несколько месяцев практически отказалась от российских энергоносителей. И хотя кремлевские пропагандисты сулили немцам «ледниковый период», зиму те спокойно пережили.

И за репой в Россию европейцы не поедут. А вот если им понадобятся шуты гороховые – тогда да, придется переть в Московию. Там этого добра немеряно: один Медведев чего стоит. А еще Лавров, Захарова... И над всеми ними возвышается самый главный.

Василь Верас, «Салідарнасць»

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