Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину7
- 29.03.2023, 9:42
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При этом украинский президент упомянул заявление Кремля по ядерному оружию в Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина приехать в Украину.
Об этом сообщает Associated Press.
В интервью изданию Владимир Зеленский заявил, что не контактировал с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения России. Поэтому Зеленский хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил Украину.
«Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов», - сказал Зеленский.
Он также предположил, что объявление российского президента Владимира Путина о решении разместить в Беларуси хранилище тактического ядерного оружия связано с итогами визита Си Цзиньпина в Москву. По его мнению, тот не дал руководству России ожидаемых гарантий.
«Что это значит? Это означает, что визит не пошел на пользу России», — сказал Зеленский.