Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину 7 29.03.2023, 9:42

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При этом украинский президент упомянул заявление Кремля по ядерному оружию в Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина приехать в Украину.

Об этом сообщает Associated Press.

В интервью изданию Владимир Зеленский заявил, что не контактировал с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения России. Поэтому Зеленский хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил Украину.

«Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов», - сказал Зеленский.

Он также предположил, что объявление российского президента Владимира Путина о решении разместить в Беларуси хранилище тактического ядерного оружия связано с итогами визита Си Цзиньпина в Москву. По его мнению, тот не дал руководству России ожидаемых гарантий.

«Что это значит? Это означает, что визит не пошел на пользу России», — сказал Зеленский.

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