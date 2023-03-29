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Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

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  • 29.03.2023, 9:42
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Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

При этом украинский президент упомянул заявление Кремля по ядерному оружию в Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина приехать в Украину.

Об этом сообщает Associated Press.

В интервью изданию Владимир Зеленский заявил, что не контактировал с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения России. Поэтому Зеленский хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил Украину.

«Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов», - сказал Зеленский.

Он также предположил, что объявление российского президента Владимира Путина о решении разместить в Беларуси хранилище тактического ядерного оружия связано с итогами визита Си Цзиньпина в Москву. По его мнению, тот не дал руководству России ожидаемых гарантий.

«Что это значит? Это означает, что визит не пошел на пользу России», — сказал Зеленский.

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