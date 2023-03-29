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Беспилотник атаковал газовую станцию в российском Белгороде

  • 29.03.2023, 9:51
  • 4,140
Беспилотник атаковал газовую станцию в российском Белгороде
архивное фото

Взрыв повредил резервуар и газопровод.

Газовая станция в российском Белгороде была атакована неизвестным беспилотником.

«В Белгороде беспилотник атаковал газовую станцию. Инцидент произошел вечером 27 марта», — сообщает telegram-канал Baza.

Там добавили, что станция принадлежит компании «Газэнергосети».

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) представлял собой самодельное устройство. При взрыве повреждения получили газовый резервуар и газопровод.

БПЛА якобы мог быть запущен со стороны города Волчанска в Харьковской области, считают авторы telegram-канала.

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