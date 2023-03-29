В Чечне отвесили звонкую оплеуху Кремлю
- 29.03.2023, 10:01
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Сигнал был отправлен с центрального проспекта Грозного.
Пока Владимир Путин продолжает мечтать о статусе «собирателя земель русских», в подконтрольной ему Чечне вспомнили, что республика всегда боролась за независимость. Вероятно, в Грозном решили воспользоваться моментом и потребовать выхода из орбиты влияния Кремля, пишет dialog.ua.
Спустя год и месяц после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в центре Грозного на тоннеле «Минутка» на проспекте Кадырова появились билборды с лицами интеллигенции республики, которые были «проводниками» в борьбе за независимость региона. Экран с портретами сопровождается надписью «Возрождаем образ вайнахской интеллигенции».
Как пишет российский ТГ-канал «ВЧК-ОГПУ», самый интересный из изображенных персон – это писатель и историк Абдурахман Авторханов. Во время Второй мировой войны он выступал против СССР, а потому перешел на сторону Германии и был главным редактором газеты «Газават».
Позже, проживая в Германии, был представителем президентов Ичкерии Дудаева и Масхадова. На первом месте на билборде представлен автор гимна «Независимой Ичкерии» Абузар Айдамиров.
Второй – Юсуп Темерханов, который согласно материалам следствия убил полковника Буданова, который был признан виновным в похищении и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой.
Третий – полевой врач, который во время войны в Чечне спас жизнь Шамилю Басаеву.
Вероятно, самое интересное только ожидает Кремль.