«Если бы вы были царицей, что бы пожелали?» 6 29.03.2023, 10:19

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Белорусы рассказали о самых странных вопросах на собеседовании.

Большинство собеседований идут по привычной схеме в стиле «Почему хотите работать в нашей компании?» и «Расскажите про ваши сильные стороны». Но периодически приходится отвечать на вопросы, которые могут поставить в тупик. Onliner собрал топ самых странных вопросов, которые задавали нашим читателям, и спрашиваем у карьерного консультанта, как на них можно отвечать (и нужно ли вообще).

Собеседование мужа Вероники

Кем вы видите себя через пять лет?

— Мужа на собеседовании на позицию рабочего по комплексному обслуживанию спрашивали, кем он видит себя через пять лет и что взял бы с собой на необитаемый остров.

Его застали врасплох, он даже не знал, что ответить, особенно с учетом того, что звонили днем в субботу, в совсем не рабочее время. Сказал, что через пять лет хочет лежать на пляже и ничего не делать. А про необитаемый остров не помнит, помнит только, что сказал что-то про батон… Просто не ожидал, что рабочему по обслуживанию зданий надо так готовиться к собеседованию.

Карьерный консультант и HR Виктория Березовская рассказывает, как можно ответить:

— В некоторых компаниях предполагается, что на определенной позиции нужно будет развитие. И если человек отвечает, что планирует дальше развиваться, и знает, в каких направлениях он это будет делать, соответственно, он будет более подходящим и интересным кандидатом для работодателя.

Если человек даст ответ, что не знает или ничего не планировал, в глазах компании он будет менее привлекательным кандидатом: могут сделать вывод, что он не заинтересован в профессиональном росте.

Вопрос насчет необитаемого острова тоже может показаться странным, но у него тоже есть объяснение. Таким образом работодатели проверяют, есть ли у кандидата стратегическое мышление, каким образом он создаст для себя минимально комфортные условия на острове.

— С помощью таких вопросов проверяются профессиональные компетенции, просто не напрямую. Ко мне обращались с запросом подготовиться к собеседованию в банке. Вам могут задать вопрос «Что бы вы делали, если бы вам дали 100 тыс. рублей?». У кандидатов могут быть разные варианты ответов: «Потрачу на сумочки и платья», «Куплю квартиру», «Сделаю вложения»… Исходя из ответа, работодатель делает вывод о стратегическом мышлении кандидата.

Собеседования Натальи и Елены

Почему у вас низкая самооценка?

— Мне на собеседовании как-то сказали такое: «Я вижу, что у вас проблемы с самооценкой, почему она низкая?»

Компания специализировалась на производстве ПО. На собеседовании присутствовали HR и руководитель отдела, в который нужен был сотрудник. Я в тот момент ушла из банка, где мне действительно расшатали нервы и убили самооценку. Помню, что этот вопрос показался мне больше смешным, чем обидным. Ответила с улыбкой, что да, на прошлом месте работы пришлось несладко, а сейчас я налаживаю свое здоровье и работаю над самооценкой.

Мне тогда сказали, что перезвонят. На удивление перезвонили и предложили месяц испытательного срока (с формулировкой «Мы посмотрим на вас, а вы — на нас, и поймем, подходим ли мы друг другу»). Но я отказалась.

Не считаю, что руководитель вправе говорить такие вещи кандидатам, для меня это как если бы на собеседовании обсуждали цвет кожи или прыщики на лице. Очень скоро после отказа я вышла на новую работу в другую компанию, где сейчас и работаю.

— Увидели подпись (в анкете) и спросили: «А вы часто впадаете в депрессию?» Но на работу все-таки взяли. Это было собеседование на должность руководителя отдела продаж.

Такие вопросы насчет самооценки и депрессии выглядят нетактичными, говорит Виктория Березовская.

— Со стороны HR не должно быть личных комментариев по поводу внешнего вида и самооценки. Обратная связь должна быть корректной, а данная формулировка нетактична. Как реагировать в таких случаях — решение каждого человека. Но после таких вопросов у кандидата должен возникнуть вполне резонный вопрос: хочу ли я работать в этой компании?

Почему спрашивают насчет депрессии? Возможно, так компания проверяет, есть ли у человека эмоциональный ресурс и силы для работы. Если у кандидата было выгорание (а депрессия — одна из стадий выгорания), то он воспринимается как неэффективный сотрудник, в работе могут отказать.

Собеседование Кристины

Вы бьете разработчиков?

— На одном собеседовании на позицию QA задали сразу два странных вопроса. Первый — занималась ли я саморазвитием в декрете (и спросила это девушка). Второй — бью ли я разработчиков.

Насчет саморазвития ответила, что не занималась, так как с ребенком это делать трудновато. Я не поняла, к чему был второй вопрос, но сказала, что слова и разговоры никто не отменял, все люди цивилизованные. Как будто кто-то может ответить на этот вопрос что-то другое.

В целом это собеседование вызвало вопросы, у меня не спросили ничего по технической части, задавали только вопросы вот такого плана.

К вопросу насчет саморазвития тоже стоит быть готовым, и вот почему:

— Когда женщина находится в декрете три года, она выпадает из профессиональной жизни. Сейчас за три года, как правило, многое меняется, появляются новые тенденции, нужно успевать быть на одной волне с тем, что происходит в мире.

Если выпасть на три года и не следить за тем, что происходит в отрасли, можно потерять квалификацию, поэтому такой вопрос на собеседовании понятен. Когда человек в декрете хотя бы минимально занимается саморазвитием, он поднимет свою ценность как профессионала.

А вопрос по поводу битья разработчиков больше похож на стресс-интервью и проверку реакции человека. Услышать такое странно, но можно отреагировать с юмором.

Собеседование Кирилла

Зачем вам деньги?

— Самый тупой вопрос — «Зачем вам деньги?». Очень распространенный, четыре года назад у меня было последнее собеседование, и прозвучал этот нелепый вопрос.

Устраивался в сферу продаж. Если честно, не вспомню, что конкретно отвечал. Сейчас бы ставил под вопрос возможность сотрудничества с таким работодателем.

Если на собеседовании просят объяснить потребность в деньгах, значит, завуалированно спрашивают про мотивацию, комментирует Виктория Березовская.

— Многие думают, что работать людей мотивируют деньги. Я, как карьерный консультант, вижу, что иногда люди получают большую зарплату, но ненавидят свою работу. Поэтому вопрос «Зачем вам деньги?» немного помогает работодателям раскрыть мотивацию кандидатов. Есть разные варианты ответов на этот вопрос: «Работаю, чтобы получать деньги и закрывать свои базовые потребности» или «Хочу профессиональной реализации, решать интересные задачи, быть полезным компании, деньги — эквивалент моей профессиональной ценности».

На интервью всегда обсуждается размер ожидаемой зарплаты, и разговор может зайти о зарплате на предыдущем месте работы. В таких случаях можно ссылаться на документ о неразглашении и озвучивать диапазон, сколько хотите получать на новом месте, советует карьерный консультант. Даже если на предыдущем месте была не такая высокая зарплата, как хотелось бы, на новой работе можно вести переговоры и хорошо продать свои компетенции.

Собеседования Светланы и Оксаны

Кем работает муж?

— На собеседовании в отдел делопроизводства спросили, насколько активная у меня половая жизнь. Вопрос был к тому, что я якобы пришла устраиваться на работу беременная и скрываю это. Хотелось написать жалобу, но я передумала, хотя эта ситуация не отпускает и сегодня.

Кстати, второй вопрос на этом же собеседовании — «Кем работает муж?». Задаюсь вопросом, зачем эта информация.

— Топ моих худших — я бы даже сказала диких — вопросов на собеседовании:

1 Почему у вас трое детей и как вы планируете с ними работать? (Детям, к слову, на тот момент было 16, 14 и 11 лет.)

2 У вас есть машина? Нет? А как тогда вы планируете добираться до работы? (Ответила, что от моего дома ходят два автобуса, один идет 15 минут, второй — полчаса.)

3 Почему развелись с мужем?

Возможно, это не самые худшие вопросы, но со мной такое собеседование прошло впервые. Собеседование было на вакансию специалиста в отдел маркетинга.

Эти вопросы неэтичны и могут дискриминировать женщину, говорит Виктория Березовская. Тем не менее они до сих пор встречаются.

— Как карьерный консультант, рекомендую не работать в таких компаниях. Все вопросы можно задавать тактично и формулировать таким образом, чтобы женщине было комфортно на них отвечать.

По опыту карьерного консультанта, у кандидатов также могут спрашивать по поводу перерывов в работе. И случаи, когда женщина не работала, а в это время ее обеспечивал муж, могут оцениваться работодателем по-разному.

— Я вижу, что некоторые клиентки увольняются из-за выгорания, какое-то время не работают, а муж их обеспечивает. У нас это зачастую не понимается и не принимается работодателем.

В итоге в этой женщине не видят или не хотят видеть профессионала. И может возникнуть мысль «Мы ей можем недоплачивать, ее будет обеспечивать муж» или «Если у нас ей не понравится, то она быстро уволится, так как есть муж и потребность в деньгах не такая серьезная».

Многие руководители считают, что одинокие женщины с детьми — лучшие работники, потому что у них есть мотивация работать, и в нашем обществе это действительно так. Когда есть муж, часть женщин (не все) не хотят строить карьеру или не умеют продавать свои навыки, потому что в семье уже есть тот, кто зарабатывает. Соответственно, так их воспринимают и работодатели.

Реальность такова, что если женщина строит карьеру и у нее есть дети, то надо готовиться, что к ней будет много вопросов — возможно, некорректных. Это тоже проблема нашего общества.

Собеседование Алексея

Как относитесь к торговле людьми?

— Я прекрасно знаю, что такое стресс-интервью, но то собеседование было максимально странным. У меня спросили, как я отношусь к торговле людьми, и этот диалог шел достаточно долго.

Пока шло собеседование, второй HR курил электронную сигарету…

Такой провокационный вопрос может быть частью стресс-интервью или попыткой разговорить кандидата и сделать вывод о том, как он мыслит и какой логикой руководствуется.

Но можно посмотреть на это и с другой стороны.

— На рынке мало компаний строят партнерские отношения с сотрудниками, и работники тоже не умеют строить партнерские отношения с работодателями. Получается тоже своего рода «торговля людьми», когда обесценивается труд людей и они не умеют вести переговоры по поводу развития своей карьеры, зарплаты и так далее.

Так что стрессовый проективный вопрос по поводу торговли людьми можно соотнести с тем, как человек воспринимает работу в найме, как думает и аргументирует свои мысли. Но так как кандидаты к таким вопросам не привыкли, они могут показаться странными.

Собеседование Ольги

Если бы вы были царицей, что бы пожелали?

— Компания занималась подшипниками, было несколько этапов собеседования. На первом у руководителя был вопрос «Если бы вы были царицей, то чтобы пожелали?». К сожалению, не помню, что ответила. Идти дальше у меня желания не было.

— Это вопрос из той же серии, что и что делать с большой суммой денег. Так проверяют мотивацию, интересы и ценности потенциальных кандидатов, что для них важно — решать интересные задачи или закрывать определенные потребности, которые обеспечивает зарплата.

Если резюмировать: говорить о том, что все эти вопросы были странными, не стоит. Кандидаты не готовятся к прохождению собеседований, поэтому какие-то вопросы могут вызвать непонимание. Надо готовиться к интервью, читать про компанию, понимать, какие у нее ценности, и делать для себя выводы, какие вопросы вам могут задать относительно интересной вам должности. Действительно, есть и нетактичные вопросы от эйчаров. Но нужно помнить, что на любом собеседовании выбирает не только работодатель, но и кандидат.

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