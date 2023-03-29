Это не лечится 2 Телеграм-канал «Ник и Майк»

29.03.2023, 10:23

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фото: getty images

Два диктатора подходят к апрелю с интересным багажом.

Провал зимнего наступления в Украине и ожидание контрнаступления ВСУ.

Не замерзшая и не умершая от голода Европа.

Более сплоченный, хотя и уставший от войны Запад и почти оформившее свое расширение на восток НАТО.

Маячащий на горизонте трибунал в рамках Международного уголовного суда и специально создаваемых институтов.

Экономика, которая переносит санкционное давление все хуже и усиливающийся раздрай в элитах.

С таким багажом два соагрессора подходят к апрелю 2023 года. Нужно что-то делать (и срочно), чтобы если не переломить ситуацию, то хотя бы оттянуть неизбежное. Очевидно, что придется задействовать все доступные инструменты.

1. Мясо и железо на фронт. Все, что ездит и способно хоть как-то стрелять без оглядки на возраст. В качестве мяса - прошедшие обучение в Беларуси и «добровольцы»-контрактники.

2. Дестабилизация внутренней ситуации по периметру. Организация и поощрение политических кризисов, где это только возможно. Молдова, Грузия, Франция. Сойдут любые партнеры, включая маргиналов – как левого, так и правого толка.

Вмешательство в политические кампании. Спалить можно всех агентов влияния - уже не жалко ни Трампа, ни Орбана, ни Гарибашвили.

3. Миграционный кризис на внешних границах. Стимулирование потоков нелегальных мигрантов из Африки. Можно по новой задействовать Беларусь. Рейсы из Багдада и Тегерана возобновляются. Граница с россией тоже открыта для мигрантов.

4. Ядерный шантаж. Стратегические силы сдерживания это одно, а тактическое ядерное оружие у границы - это другое. Особенно, если ответка прилетит не в Кремль, а в Дрозды.

Задача - спровоцировать ту самую перегрузку системы безопасности в Европе и парализовать системы европейской бюрократии, которые до сих пор не сталкивались с таким количеством вызовов от неадекватных соседей.

Это не лечится переговорами.

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