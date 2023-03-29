ВСУ оттеснили россиян от важной «артерии» под Бахмутом 1 29.03.2023, 10:34

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Британская разведка раскрыла детали успешной операции.

ВСУ оттеснили россиян от одной из линий снабжения Бахмута. У группы «Вагнер» наблюдаются проблемы с личным составом.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, бои за Бахмут продолжаются, хотя количество атак российских войск по сравнению с последними неделями сократилось.

По данным британской разведки, одним из ключевых достижений ВСУ стала операция по оттеснению российских боевиков группы «Вагнера» с маршрута 0506. Эта второстепенная проселочная дорога стала важной линией снабжения для украинских защитников. Группа «Вагнер» ранее находилась в пределах нескольких сотен метров от маршрута.

При этом 26 марта российские СМИ заявили, что «Вагнер» взял под полный контроль заводской комплекс АЗОМ к северу от центра Бахмута. «Тем не менее, этот район, вероятно, остается спорным, как это было в течение последних двух недель», - говорится в сообщении.

Теперь, когда группа «Вагнер» подтвердила освобождение не менее 5000 уголовников, нехватка состава препятствует наступательным усилиям России в этом секторе, отмечают в Минобороны Британии.

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