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До какого процента нужно заряжать и разряжать смартфон?

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  • 29.03.2023, 10:35
  • 3,676
До какого процента нужно заряжать и разряжать смартфон?

Простое правило поможет продлить срок службы батареи и сохранить ее максимальную емкость.

Зарядка смартфона, казалось бы, простой процесс, но требует соблюдать ряд тонкостей. Внимание к ним позволит не только продлить срок службы батареи вашего устройства, но также сохранить ее максимальную емкость, пишет «Униан».

В интернете есть множество статей о том, как правильно заряжать смартфон и очень часто рекомендации в них противоречат друг другу. Но одно можно сказать абсолютно точно: заряжать смартфон нужно на определенном проценте, не допуская его полного разряда и заряда.

Как правильно заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею

Самый оптимальной тактикой «зарядки» считается «20-80». Это значит, что разряжать смартфон рекомендуется не более чем до 20% и ставить его на зарядку и заряжать до уровня около 80%. Это поможет увеличить срок службы батареи, так как глубокие циклы зарядки и разрядки могут привести к быстрому износу батареи и снижению ее емкости.

Каждый раз, когда вы заряжаете батарею до полных 100% – это считается за один цикл. Но если ваш смартфон заряжен до 80%, вы разрядили его до 20% а на следующий день снова зарядили до 80% и опять разрядили до 20% – это по-прежнему один цикл заряда.

Однако здесь возникает два момента:

- достаточно ли 60% заряда для использования на весь день?

- необходимость отслеживать уровень заряда батареи, чтобы убедиться, что ее уровень не опускается ниже 20% и не превышает 80% при зарядке.

В первом случае все зависит от того, насколько интенсивно используется смартфон, тогда как во втором случае могут помочь специальные приложения по типу Battery Charge Limit, которые уведомят юзера о достижении определенного уровня заряда.

Существует также альтернативная тактика зарядки, известная как «50-70». Ее принцип в том, чтобы не допускать уровень заряда аккумулятора ниже 50% и не заряжать его более чем до 70%. Считается, что такой подход может удвоить, а то и более продлить жизнь аккумулятора.

Однако, чтобы следовать этому методу, точно придется заряжать смартфон по несколько раз в день, поэтому он больше подходит тем пользователям, у которых есть возможность в любой момент подзарядить свой девайс. Да и без приложений, отслеживающих уровень заряда батареи в этом случае уже никак не обойтись

Таким образом, следуя вышеуказанным рекомендациям по зарядке и разрядке батареи, а также контролируя температуру устройства, вы можете продлить срок службы батареи вашего устройства и обеспечить более эффективное управление ее зарядкой и разрядкой.

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