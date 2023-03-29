«Люди приезжают сюда и имеют шанс на нормальную жизнь» 29.03.2023, 10:40

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Президент Белостока рассказал о белорусских IT-специалистах.

Президент Белостока Тадеуш Трусколяски 28 марта поучаствовал в открытии офиса британской IT-компании. 170 человек из нового офиса — это специалисты из Беларуси, сообщает MOST.

На открытии нового офиса Трускаляски отметил, что Белосток открыт для новых компаний, особенно в области новых технологий. Это дает возможность создания новых рабочих мест и в частности трудоустройство для молодежи. Например, офис новой компании [нас просили не опубличивать название компании — ред. MOST] в Белостоке вместил около 170 рабочих мест и это специалисты из Беларуси.

— В Белостоке IT-индустрия динамично развивается и становится одним из важнейших секторов экономики города. Здесь работает множество компаний в этой отрасли, предлагающих различные услуги и продукты, что приводит к рынку труда и созданию хороших условий занятости для специалистов в этой области.

— Белосток хорошо воспринимается иностранными инвесторами. Это современные компании, у которых действительно есть будущее, потому что будущее через мгновение. И у нас достаточно большой IT-кластер. 170 человек в Белостоке для новой компании — это число очень удовлетворяющее. Это говорит, что здесь тоже есть много хороших специалистов.

В новом офисе британской компании в Белостоке работает большое количество релокантов из Беларуси. Президент города отметил, что в польском городе ждут белорусских IT-специалистов, но про количество белорусов занятых в индустрии, которые для переезда выбрали Белосток, он затруднился ответить.

— Нет точной статистики. Ситуация такого типа, что теоретически мы не имеем беженцев из Беларуси, но в школе белорусских детей в два раза больше, чем украинских. Люди просто приезжают сюда и имеют шанс на нормальную жизнь. Здесь есть рыночная экономика, нет недостатков, нет политического преследования. Это очень важно. И хотели бы, чтобы так и дальше было. Еще Белосток хороший город для белорусов потому, что он близко к границе, прежде всего. И если в Беларуси ситуация будет хорошей, то можно будет путешествовать.

Президент города также отметил, что Белосток — это хорошее место, не только для работы, но и для жизни.

— Хороший город, 300 000 жителей, компактный. Город 15-минутный. Очевидно, на положение на востоке есть надежды. Как только закончится война и нормализуется ситуация хотя бы в Беларуси, то используем одну из наших умных специализаций, как «Brama na wschód».

Трусколяски добавил, что в Польше есть стереотип, что на востоке страны зарабатывают меньше, чем в центральной части:«У нас цены немного ниже, но если все сбалансировать, то отлично».

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