Канада продлевает исключительные санкции против Лукашенко 29.03.2023, 10:44

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Похожие меры принимались только в отношении Северной Кореи.

Канада продлит на неопределенный срок введенную год назад отмену режима наибольшего благоприятствования импорту из Беларуси и РФ. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом канадского бюджета на 2023 финансовый год, пишет OL.

Проект бюджета-2023 предполагает поправку в таможенный тариф. Это на неопределенный срок продлит отмену преференциального тарифного режима наибольшего благоприятствования для белорусского и российского импорта.

Канада прекратила действие статуса благоприятствования в торговле с Беларусью в марте 2022 года — с тех пор ввоз товаров из нашей страны облагается пошлиной в размере 35%.

Похожие меры Канада принимала только в отношении КНДР.

Ранее сообщалось, что Канада в ноябре 2022-го расширила санкции в отношении Беларуси: под ограничениями оказался ряд белорусских банков: БНБ, Банк развития Республики Беларусь, Альфа Банк (Беларусь), МТБанк, Паритетбанк.

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