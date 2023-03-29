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Бронированная колонна кадыровцев разбилась на Крымском мосту

  • 29.03.2023, 10:54
  • 2,816
Бронированная колонна кадыровцев разбилась на Крымском мосту

Оккупанты снимали видео для «ТикТок».

Бойцы чеченского правителя Рамзана Кадырова 27 марта устроили массовое ДТП на Крымском мосту.

Как ни странно, авария произошла из-за того, что «кадыровцы» снимали ТикТок, пишет Telegram-канал «Воля».

«Как говорят армейские источники, пять бронеавтомобилей полка «Ахмат» устроили гонки, водители хотели снять видео. В результате четыре броневика столкнулись. Двое военнослужащих получили ранения. Движение по мосту было перекрыто на полтора часа. Ждем когда кто-то из гонщиков все-таки выложит видео заезда», - говорится в сообщении.

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