Бронированная колонна кадыровцев разбилась на Крымском мосту
- 29.03.2023, 10:54
- 2,816
Оккупанты снимали видео для «ТикТок».
Бойцы чеченского правителя Рамзана Кадырова 27 марта устроили массовое ДТП на Крымском мосту.
Как ни странно, авария произошла из-за того, что «кадыровцы» снимали ТикТок, пишет Telegram-канал «Воля».
«Как говорят армейские источники, пять бронеавтомобилей полка «Ахмат» устроили гонки, водители хотели снять видео. В результате четыре броневика столкнулись. Двое военнослужащих получили ранения. Движение по мосту было перекрыто на полтора часа. Ждем когда кто-то из гонщиков все-таки выложит видео заезда», - говорится в сообщении.