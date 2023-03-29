Бронированная колонна кадыровцев разбилась на Крымском мосту 29.03.2023, 10:54

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Оккупанты снимали видео для «ТикТок».

Бойцы чеченского правителя Рамзана Кадырова 27 марта устроили массовое ДТП на Крымском мосту.

Как ни странно, авария произошла из-за того, что «кадыровцы» снимали ТикТок, пишет Telegram-канал «Воля».

«Как говорят армейские источники, пять бронеавтомобилей полка «Ахмат» устроили гонки, водители хотели снять видео. В результате четыре броневика столкнулись. Двое военнослужащих получили ранения. Движение по мосту было перекрыто на полтора часа. Ждем когда кто-то из гонщиков все-таки выложит видео заезда», - говорится в сообщении.

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