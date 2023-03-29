Под Сватово ВСУ уничтожили два БМП с вражеским десантом

Под Сватово ВСУ уничтожили два БМП с вражеским десантом1
- 29.03.2023, 11:11
Оккупанты пошли в атаку, но не рассчитали силы.
На Сватовском (Купянском) направлении (самый северный участок фронта в Харьковской и Луганской областях) бойцы Вооруженных сил Украины отразили атаку российских оккупантов, уничтожив по меньшей мере две БМП захватчиков.
Об этом сообщил Телеграмм-канал «Донбасс Оперативный», обнародовав соответствующее видео с комментарием: «Район Сватового. ВСУ ликвидировали десант кацапни, штурм завершен».
Ролик снят с земли защитником Украины, который спокойно подошел к еще задымленной вражеской технике. По идее, она подъехала достаточно близко к нашим позициям.