Под Сватово ВСУ уничтожили два БМП с вражеским десантом 1 29.03.2023, 11:11

Оккупанты пошли в атаку, но не рассчитали силы.

На Сватовском (Купянском) направлении (самый северный участок фронта в Харьковской и Луганской областях) бойцы Вооруженных сил Украины отразили атаку российских оккупантов, уничтожив по меньшей мере две БМП захватчиков.

Об этом сообщил Телеграмм-канал «Донбасс Оперативный», обнародовав соответствующее видео с комментарием: «Район Сватового. ВСУ ликвидировали десант кацапни, штурм завершен».

Ролик снят с земли защитником Украины, который спокойно подошел к еще задымленной вражеской технике. По идее, она подъехала достаточно близко к нашим позициям.

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