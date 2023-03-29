закрыть
29 марта 2023, среда, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Помидоры дорожают, огурцы дешевеют: как изменились цены за последние месяцы

1
  • 29.03.2023, 11:12
Помидоры дорожают, огурцы дешевеют: как изменились цены за последние месяцы

В Минске плодоовощная корзинка оказалась самой дорогой.

Цены на продукты продолжают «скакать». Такой вывод можно сделать, опираясь на мониторинг, который организовали специалисты Федерации профсоюзов Беларуси.

Исследование проводили по всей стране – посетили 234 магазина.

Сезонные продукты

Начнем с овощей и фруктов. Здесь есть и хорошие новости, и плохие. Например, томаты подорожали на треть, чуть меньше (24%) прибавил перец, незначительно (10%) выросли цены на лук. А вот огурцы подешевели – почти на треть. Не менялась стоимость бананов, цитрусовых и моркови, пишут «Минск-Новости».

Важный момент: в разных регионах рост (или снижение) разный. Подтверждение тому – стоимость плодоовощного набора, который включает капусту, картофель, морковь, свеклу, лук и яблоки (все по 1 кг). Самая дорогая «корзинка» получилась в Минске – 9,4 рубля. А вот в Гродненской области – лишь 7,61 рубля.

Крупы и чай/кофе

Цены на крупы в последние годы постоянно росли, пусть и незначительно. А здесь вдруг падение! Гречневая, манная, перловая и пшенная крупы подешевели на 2–4 %. Наметилось снижение цен на рис, растворимый кофе и черный чай.

Примерно на 3% подорожали пшеничная мука высшего сорта, овсяные хлопья и вареная колбаса. Чуть больше выросли цены на сосиски и сардельки первого сорта и говяжью печень.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла