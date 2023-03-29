Помидоры дорожают, огурцы дешевеют: как изменились цены за последние месяцы 1 29.03.2023, 11:12

В Минске плодоовощная корзинка оказалась самой дорогой.

Цены на продукты продолжают «скакать». Такой вывод можно сделать, опираясь на мониторинг, который организовали специалисты Федерации профсоюзов Беларуси.

Исследование проводили по всей стране – посетили 234 магазина.

Сезонные продукты

Начнем с овощей и фруктов. Здесь есть и хорошие новости, и плохие. Например, томаты подорожали на треть, чуть меньше (24%) прибавил перец, незначительно (10%) выросли цены на лук. А вот огурцы подешевели – почти на треть. Не менялась стоимость бананов, цитрусовых и моркови, пишут «Минск-Новости».

Важный момент: в разных регионах рост (или снижение) разный. Подтверждение тому – стоимость плодоовощного набора, который включает капусту, картофель, морковь, свеклу, лук и яблоки (все по 1 кг). Самая дорогая «корзинка» получилась в Минске – 9,4 рубля. А вот в Гродненской области – лишь 7,61 рубля.

Крупы и чай/кофе

Цены на крупы в последние годы постоянно росли, пусть и незначительно. А здесь вдруг падение! Гречневая, манная, перловая и пшенная крупы подешевели на 2–4 %. Наметилось снижение цен на рис, растворимый кофе и черный чай.

Примерно на 3% подорожали пшеничная мука высшего сорта, овсяные хлопья и вареная колбаса. Чуть больше выросли цены на сосиски и сардельки первого сорта и говяжью печень.

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