«Вывод сделала один: дружбы не водить ни с кем, только деловые отношения» 4 29.03.2023, 11:34

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Как белоруска построила «фруктовую империю» на экзотике.

Любой бизнес – это всегда выход из зоны комфорта. Хотя многие так не считают. Порой кажется, что работать на себя – просто. Это что-то про свободный график, независимость и постоянные прибыли.

Но чтобы создать успешный бизнес, в действительности придется попрощаться с прежним образом жизни и вложить все силы, нервы в исполнение мечты. Многое потерять, пережить предательство и только потом обрести успех.

У героини истории на сайте tochka.by все так и было. А идея создать свой бизнес возникла еще в детстве. Спустя долги годы – достойный результат. Дело, которое приносит не только удовольствие, но и доход.

Все с нуля

Алена Зубович – предприниматель с 20-летним стажем. Пришла в торговлю в начале 2000-х. Тогда многие выбирали эту сферу. Работали на рынках: кто-то продавал одежду из Турции, кто-то – бытовую химию, технику. Алена выбрала другое направление – овощи и фрукты.

«Собрала стартовый капитал, начинала с малого. Взяла в аренду точку на «Ждановичах». Сама продавала, носила коробки с овощами, закупала товар», – отмечает Алена.

Говорит, была готова к сложностям, потому что родители с детства приучали к труду.

«У родителей семеро детей. Нас всегда учили – нужно добиваться всего самим. А потому всегда была целеустремленной. К труду и я приучала своих детей, сыну уже 23 года, а дочери – 10», – отмечает Алена.

«Никто ничего просто так не даст»

Родители Алены не были связаны с бизнесом. Но она понимала, что люди, которые занимаются своим делом, более самостоятельные и успешные.

«Работала очень много. Вставала в 6 утра, а то и раньше. Ездила на рынок. Грузила овощи. Торговала. Конечно, романтики мало. Но я понимала, для чего все это», – отмечает Алена.

В 25 лет, рассказывает героиня, она на кровно заработанные деньги построила свой дом. Но были в бизнес-карьере, конечно, и непростые моменты.

«И предательство пришлось пережить, когда партнеры пытались выжить из торговли. Они видели, что у меня идет в гору бизнес, а у них нет. Люди завидуют успеху. Вывод я сделала один: дружбы не водить ни с кем, только деловые отношения», – делится мнением собеседница.

Расширение бизнеса

Не так давно Алена открыла второй магазин «Fruit Garden» в ТК «Валерьяново»:

«Сюда я вложила всю душу, в оформление, ассортимент. Здесь мне очень нравится. Хорошая администрация, комфортные цены для арендаторов и условия для продавцов, что немаловажно».

На нескольких квадратных метрах есть буквально все. От привычных нам картошки, базилика, цукини, томатов и лука до экзотической питохайи, сочнейших «самолетных» ананасов, супермягкого манго, капусты пак-чой и многого другого.

География поставок самая разная. К примеру, арбузы везут из Ирана, авокадо из Перу, батат из Израиля, а баклажаны из Испании.

«Сегодня бизнес отлажен до мелочей. Но, как и много лет назад, акцент на качестве», – уточняет собеседница.

Принципы «экзотического» бизнеса

Алена Зубович рассказывает, что главное в «экзотическом» бизнесе – ответственность и следование мелочам. Не должно быть залежалых фруктов, мятых овощей. Люди любят все красивое.

«На сегодняшний день доверия клиентов являются ценнейшим ресурсом, который, по сути, гарантирует высокие продажи. Уникальность продукта и правильно выстроенный маркетинг, помогают повысить продажи, а также построить с покупателем правильные и доверительные отношения. Надо чувствовать потребности людей. И не обманывать, потому что обманешь – этого человека ты никогда не вернешь», – считает Алена.

Судя по всему, Алена умеет слушать своих покупателей, раз бизнес идет в гору. Хотя возможности в торговле ограничены в том числе и платежеспособностью населения.

«Конечно, не каждый может купить какой-то экзотический фрукт. Но опять же – все относительно. Люди стали брать больше «экзотики» – детям и себе на пробу. Да и позволить себе сейчас можно на зарплату больше, нежели лет 10 и большее назад. Килограмм клубники точно доступен любому белорусу», – уверена собеседниица.

Способы торговли

Чтобы дело крепло, нужно постоянно искать новых клиентов. Вот что сделала Алена:

«Организовала доставку овощей и фруктов на дом. Наш курьер в течение часа доставит заказ по Минску. Доставляем как готовые наборы, так и собираем пакеты по желанию покупателя. Есть и скидки любимым клиентам».

А еще в ассортименте свежие и декоративные цветы, подарки к праздникам.

В Instagram-аккаунте fruit_garden_by более семи тысяч подписчиков. Постоянные покупатели и те, кто любит почитать полезную информацию про овощи и фрукты, узнать актуальные цены.

«Столько хороших отзывов пишут, а главное – никаких накруток и «заказухи». Очень приятно, когда люди не просто покупают товар, но и благодарят от чистого сердца за работу», – говорит героиня.

О ценах на фрукты

Кстати, о ценах. Стоимость овощей и фруктов разная – на любой кошелек. Но дороговизну многих товаров Алена объясняет просто:

«Тот же ананас или манго проделывает большой путь до нашего прилавка. И все это затраты, которые ложатся в себестоимость. Но мы понимаем, что иногда дороговато. Потому продаем многие фрукты половинками. Никаких проблем, все для покупателя».

Как правильно выбрать фрукты?

Извечный вопрос: «Как правильно выбрать фрукты и овощи?». Алена отвечает так:

«Вид имеет значение. Не гонитесь за дешевым. Лучше качественнее, но дороже. Более того, если фрукт зрелый, красивый – значит он вкусный, за редким исключением».

Дельный совет

Еще один совет от профи – покупайте овощи и фрукты на рынках только у одного продавца.

«Это и ему плюс, и вам. Потому что продавец знает ваши предпочтения и дорожит вами. Никогда не предложит плохой товар. Постоянные покупатели – основа бизнеса», – отмечает Алена.

Планов много

На достигнутом Алена Зубович останавливаться не собирается. Расширяет штат сотрудников, создала собственную фирму ООО «Гарден АЛ МАРИ». Мечтает увеличить число постоянных покупателей и развить сервис «Fruit Garden».

По словам Алены, в любом (даже самом мелком и рискованном) бизнесе главное – много трудится и идти к цели.

Выбор есть всегда. Можно ведь и сдаться. Но Алена говорит, что это не ее путь. И другим советует верить в мечту и делать все, чтобы ее осуществить.

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