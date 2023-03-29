Под Мелитополем «самоликвидировался» российский самолет Су-35

Под Мелитополем «самоликвидировался» российский самолет Су-3511
- 29.03.2023, 11:37
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Многоцелевой истребитель РФ упал по неизвестной причине.
В Запорожской области в районе временно оккупированного Токмака 28 марта крушение потерпела «птичка» российских захватчиков. Предварительно, вражеская армия лишилась многоцелевого истребителя Су-35.
Об этом случае со ссылкой на информацию от местный жителей написал Telegram-канал «РИА-Мелитополь». По данным паблика, российский самолет не смог приземлиться на взлетной полосе.
Су-35 упал вечером во вторник. «Что явилось причиной «самоликвидации» вражеской птички, выясняется», – написали в Telegram-канале.
Су-35 является многоцелевым сверхманевренным истребителем и был разработан в России в 2007 году. Это глубокая модернизация Су-27. В 2008-м состоялся первый полет опытного Су-35.
Себестоимость таких самолетов не разглашается. Один из высокопоставленных военных ВКС РФ говорил, что цена Су-35 превышает 1 млрд рублей.
Согласно информации из открытых источников, на вооружении армии страны-агрессора есть (предварительно) 99 единиц Су-35.