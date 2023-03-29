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Ученые нашли способ есть все и не поправляться

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  • 29.03.2023, 11:38
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Ученые нашли способ есть все и не поправляться

Испытание прошла даже диета из картошки фри и бургеров.

Сотрудники Медицинского научного центра Техасского университета в Сан-Антонио обнаружили, что магний в нашем организме связан с метаболизмом и ожирением, и создали на основании этого открытия препарат CPACC, который заставляет худеть даже на вредной жирной диете, пишет Science Daily. Кроме того, CPACC предотвращает другие опасные последствия такого питания, как изменения в печени.

Магний — один из ключевых элементов в организме, содержится во всех тканях, особенно концентрируясь в клетках с интенсивным обменом веществ. Известно его важнейшее значение для центральной нервной системы в качестве естественного «успокоительного». Также магний поддерживает прочность костей, участвует в регулировании сахара в крови и давления.

Однако новое исследование показало, что слишком большое содержание магния мешает «энергетическим станциям» клеток — митохондриям, вырабатывать энергию. Митохондрии — это еще и критически важные центры клеточного метаболизма, и аномалии в них связаны с такими нарушениями, как метаболический синдром, ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Сначала исследователи пресекли доставку магния в митохондрии у лабораторных мышей, удалив ген MRS2, который за это отвечает. Метод оказался действенным: метаболизм сахара и липидов активизировался. Грызуны, которых до этого длительное время кормили вредной едой, похудели. Ожирения и таких его осложнений, как жировая болезнь печени, обнаружено не было.

На основании открытия был синтезирован препарат CPACC, который блокирует митохондриальный канал магния, ограничивая его доступ к митохондриям, только без удаления гена. Лекарство давали мышам, которые всю жизнь подвергались «диетическому стрессу» от рациона, богатого калориями, жирами и сахаром. Его принято называть западной диетой, известные последствия которой — ожирение, диабет 2-го типа, болезни сердца и сосудов. Препарат показал результаты за короткое время.

«Когда мы давали это лекарство мышам в течение короткого времени, они теряли вес и становились стройными. Снижение уровня магния в митохондриях смягчило неблагоприятные последствия длительного пищевого стресса: способствовало метаболизму, снизило ожирение, вызванное диетой, и метаболический синдром», — заявил профессор медицины Техасского университета в Сан-Антонио Мадеш Мунисвами.

Изобретатели уже подали заявку на патент препарата. По их словам, лекарство будет очень важно для профилактики таких кардиометаболических заболеваний, как инсульты и сердечные приступы, и рака, который может развиваться из-за жировой болезни печени.

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