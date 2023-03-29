Россия заявила о свержении Лукашенко белорусскими добровольцами 21 29.03.2023, 11:45

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Фото: Getty Images

Диктатора пугают переброской боевых групп из Украины в Беларусь.

Москва не исключает возможность переброски «диверсантов из Украины» в Беларусь для «свержения действующего руководства». Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин 29 марта в интервью RTVI.

Замруководителя российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в последние месяцы «существенно ужесточилась риторика» представителей воюющих в составе Вооруженных сил Украины белорусских добровольцев, которые «открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства».

— В этой связи нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп, — сказал он.

Замглавы МИД России отметил, что белорусские силовые ведомства и спецслужбы при поддержке российско-белорусской региональной группировки войск «должны в полной мере учитывать подобные риски и при необходимости «дать отпор» как «точечным провокациям», так и «полномасштабному вторжению» противника на территорию Беларуси».

— При этом само по себе размещение Региональной группировки войск на территории Беларуси является мощным сдерживающим фактором для украинских подразделений, вынужденных сохранять значительные резервы на этом направлении вместо того, чтобы перебросить их на Юго-Восток. Таким образом, даже не участвуя напрямую в боестолкновениях, дислоцированные в республике (Беларусь. — Прим. ред.) дополнительные воинские контингенты оказывают серьезное влияние на ход «СВО» (специальной военной операции — так в России называют полномасштабное вторжение в Украину. — прим. ред.), способствуют достижению ее задач и целей, — сказал Галузин.

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