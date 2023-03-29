Страна тотального вранья 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.03.2023, 12:24

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Песков испортил настроение друзьям на закрытой вечеринке.

«Путин готовит Россию к «вечной войне» с Западом», - пугает британская The Guardian. И цитирует пресс-Пескова, испортившего настроение друзьям на закрытой вечеринке в преддверии нового, 2023 года, заявлением, что ситуация будет «намного сложнее», а «спецоперация» «займет очень, очень много времени».

«Неприятно было его слушать», - делится своими впечатлениями один из участников ужина, за которым пили за скорейший мир и возвращение к нормальной жизни.

Это, собственно, подтверждает, что путинская элитка думает ровно то, о чем говорили продюсер Пригожин и миллиардер Ахмедов. И вряд ли в более деликатных выражениях.

При этом уехавшие из РФ эксперты уверяют, что не только Путин посылает населению сигналы о долгом противостоянии с Западом, но и многие россияне это «признали» и считают, что «нужно научиться жить в условиях реальности». «Способность и желание населения адаптироваться к новой реальности оказались намного сильнее, чем ожидалось», - цитирует газета одного из журналистов.

Путин, может, и готовится к вечной битве с Западом. А что ему еще делать? Признавать поражение и собираться в Гаагу?

Что же думают россияне, никто не знает: в условиях тотально закошмаренного населения невозможно воспринимать за чистую монету никакие опросы. Люди массово отказываются говорить на темы СВО (в этом не признается ВЦИОМ, но Russian field сопровождает все свои исследования такими данными). А те, кто все же отвечают, зачастую повторяют не то, что думают, а то, что слышат по телеку. Продюсер Пригожин в этом смысле очень показательный пример.

Кстати, собутыльники Пескова на публике наверняка тоже пьют не за возврат к мирной жизни, а за сокрушительную победу над «укронацистами».

Страна все больше погружается в пучину вечного, тотального вранья. Потому что правда стоит все дороже. Даже детям. Достаточно одной истории про Машу Москалеву. А историй про людей – взрослых и не очень – пострадавших просто за выражение собственного мнения, не схожего с официальным, уже очень много. Только за 2022 год, по данным адвоката и правозащитника Пала Чикова, было возбуждено 187 дел о фейках о ВС РФ и только 23 «преступления» были «совершены за пределами РФ». Всего за антивоенную позицию по разным статьям на сегодняшний день возбуждено уже 505 дел (см. инфографику ОВД-инфо).

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