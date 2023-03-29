Удар из Беларуси или полное фиаско: что ожидает ядерные планы Кремля 4 29.03.2023, 12:35

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Фото: Reuters

Мнения экспертов.

Путин заявил о том, что РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Глава Кремля сказал, что до 1 июля в нашей стране будут закончены работы по строительству хранилищ.

Сможет ли Кремль осуществить свои планы? Мнения экспертов разделились. Сайт Charter97.org посмотрел, что по этому поводу думают лидеры мнений.

Известный американский историк Юрий Фельштинский считает, что не позднее сентября этого года из Беларуси по Литве и Польше будет нанесен ядерный удар.

«Угрожать ядерным оружием можно из России. И Россия это дело достаточно последовательно и многократно с регулярностью тиражируют. Поэтому для того, чтобы угрожать Западу или Европе ядерным оружием, не нужно его перебрасывать в Беларусь. Его перебрасывают в одном единственном случае — для нанесения ядерного удара. Я заявляю абсолютно ответственно, что не позднее сентября этого года из Беларуси по Литве и Польше будут нанесены ядерные удары, если Запад не предпримет превентивных действий в этом направлении», — сказал Фельштинский.

«Если существовали какие-то красные линии, которые Путин не должен был бы переходить или переход которых означает буквально катастрофические последствия для Европы, то вот эта красная линия уже Путиным перейдена», — считает американский историк.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью сайту Charter97.org выразил мнение, что если на территории Беларуси появится ядерное оружие, США и союзники устранят эту угрозу:

— Пентагон уничтожит эти ядерные заряды, как только они появятся на территории Беларуси. Произойдет ликвидация в рамках даже определенных натовских условий. Дело в том, что это уже будет прямая ядерная угроза станам Балтии, Польше. Они включат пятую статью НАТО, причем могут это даже не афишировать. Отработают — и все. Могут даже уничтожить их в качестве «нас там нет».

Какие-то «добрые люди», по примеру Ирана или Сирии, где взрывают заводы, взорвут вот эти ядерные заряды, уничтожены самолеты с ядерными зарядами и «Искандеры». Сейчас по миру странствует много «добрых людей».

«Когда Лукашенко говорит, что «сохраняется вся инфраструктура» для размещения ядерного оружия, то это должно настораживать США. Ведь стартовые площадки, которые не были уничтожены, предназначены для пуска межконтинентальных ракет», — рассказал в интервью сайту Charter97.org лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Charter97.org Андрей Санников.

Ответом на ядерную угрозу, по мнению белорусского оппозиционера, должно быть введение в страну миротворческих сил.

Белорусский политолог Александр Фридман выразил мнение, что решение Москвы ничего не меняет для стран Запада, но для Лукашенко ситуация совершенно новая:

— На Западе и не сомневались, что российское ядерное оружие рано или поздно появится в Беларуси. Если в Киеве и уповали на пусть и ограниченную, но самостоятельность Лукашенко, то самое позднее сегодня на этих надеждах можно поставить жирный крест. Согласившись на размещение российского ядерного оружия, правитель показывает, что в случае «необходимости» будут выполнены и все другие пожелания РФ.

«Лукашенко просто марионетка и все. Он пытается сегодня что-то там делать, но Путин этим заявлением в очередной раз показал, кто сейчас хозяин в Беларуси», — рассказал в интервью сайту Charter97.org украинский депутат Алексей Гончаренко.

Директор программы «Восточного партнерства» ЕС и России в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес считает, что размещение ядерного оружия в Беларуси — свидетельство панических настроений в РФ:

— Кремль понял, что его угрозы применить ядерное оружие начинают напоминать известную сказку про мальчика, который кричал «Волк, волк!». Но в сказке наконец пришли волки. Тут, наверное, не придут. Это попытка дестабилизировать ситуацию, чтобы напугать тех людей на Западе, которые склонны бояться. Однако я думаю, что в смысле запугивания Запада эта мера большого эффекта не даст.

Telegram-канал «Ник и Майк» обратил внимание на то, что Лукашенко становится проблемой для всего свободного мира:

— Одновременно мы констатируем бесперспективность каких-либо переговоров с синепалым вассалом. Он очевидно уже ничего не решает. Стратегиям вовлечения или отрыва однозначно пришел конец. Равно как и мантрам-требованиям вывести войска.

Диктатор из мелкой занозы превратился в большой фурункул.

Украинский депутат от правящей партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что у Кремля не получится применить ядерное оружие:

— Беларусь будет освобождать полк Калиновского и белорусские войска, переходящие на его сторону. Поэтому применять российское ядерное оружие снова не будет против кого — потому что везде белорусская земля. Да и не успеют.

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