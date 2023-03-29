На БелАЭС готовятся к утечке газа 29.03.2023, 13:17

Котлы перевели на резервное топливо.

На БелАЭС прошла тренировка по ликвидации утечки газа. Ее провели совместно с газоснабжающей организацией.

Как сообщили в пресс-службе БелАЭС, по легенде тренировки на пуско-резервной котельной АЭС была обнаружена утечка газа. Котлы перевели на резервное топливо. Об аварии были проинформированы соответствующие службы.

«Специалисты аварийной службы газоснабжения немедленно выехали к месту условной аварии и закрыли подачу газа на объект, что позволило работникам цеха обеспечивающих систем предприятия оперативно приступить к ремонту соединения на поврежденном участке», — рассказали в пресс-службе.

В итоге условная авария была успешно ликвидирована.

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