Ученые приготовили первую в мире фрикадельку из мамонта 29.03.2023, 13:19

Австралийской компании удалось «воскресить» давно вымершего гиганта.

Австралийская компания Vow «воскресила» плоть мамонта и приготовила из нее гигантскую фрикадельку. Об этом сообщает The Guardian.

Цель проекта - продемонстрировать потенциал мяса, выращенного из клеток, без забоя животных, а также подчеркнуть связь между крупномасштабным животноводством, уничтожением дикой природы и климатическим кризисом.

Как сообщается, австралийская компания уже исследовала потенциал более 50 видов, включая альпаку, буйвола, крокодила, кенгуру, павлина и различные виды рыб.

Первым культивируемым мясом, которое будет продаваться, станет японская перепелка, которая появится в ресторанах Сингапура уже в этом году.

«Цель состоит в том, чтобы перевести несколько миллиардов мясоедов с потребления обычного животного белка на продукты, которые можно производить в электрифицированных системах», - говорят исследователи.

Для создания мяса мамонта ученые взяли ДНК миоглобина - ключевого мышечного белка, придающего мясу его вкус,- и заполнили несколько пробелов, используя ДНК современного слона.

Отмечается, что никто еще не пробовал фрикадельку из мамонта. «Мы не видели этого белка тысячи лет. Поэтому мы понятия не имеем, как наша иммунная система отреагирует, когда мы его съедим», - говорят ученые.

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