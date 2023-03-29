закрыть
29 марта 2023, среда, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Соловьев набросился с оскорблениями на коллаборанта Царева

8
  • 29.03.2023, 13:31
  • 14,046
Соловьев набросился с оскорблениями на коллаборанта Царева
Владимир Соловьев

Скандал в прямом эфире ТВ попал на видео.

В прямом эфире российского ток-шоу местный пропагандист Владимир Соловьев набросился с оскорблениями на коллаборанта, бывшего члена «Партии регионов» Олега Царева. Ранее Царев позволил себе критику в отношении российских властей, за что был мгновенно наказан в эфире российских СМИ.

Несмотря на попытки Царева стать российским Z-патриотом, его по-прежнему воспринимают как украинца, предавшего свою страну. И Соловьев незамедлительно указал бывшему «регионалу» на его место в российской политике.

«Кстати, господину Цареву я бы советовал не привносить в российскую политику эти украинские нотки. Не надо через губу хамить. Выпил - отойди от компьютера», - заявил Соловьев, обращаюсь к коллаборанту.

На скандальный инцидент обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский. В своем Telegram-канале отметил, что случай Царева является показательным, поскольку даже предавший свою страну украинец в России никогда не станет своим.

«Соловьев продолжает унижать на своих эфирах Олега Царева. Это все очень показательные маркеры, которые доказывают, что украинец в России никогда не станет своим, даже если он коллаборант и готов вылизывать башмаки своим кураторам. При каждом случае, когда такие предатели посмеют сказать что-то, что не понравится россиянам, им будут указывать место возле параши и напоминать о неправильном происхождении», - отмечает Казанский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла