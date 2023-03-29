Соловьев набросился с оскорблениями на коллаборанта Царева 8 29.03.2023, 13:31

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Владимир Соловьев

Скандал в прямом эфире ТВ попал на видео.

В прямом эфире российского ток-шоу местный пропагандист Владимир Соловьев набросился с оскорблениями на коллаборанта, бывшего члена «Партии регионов» Олега Царева. Ранее Царев позволил себе критику в отношении российских властей, за что был мгновенно наказан в эфире российских СМИ.

Несмотря на попытки Царева стать российским Z-патриотом, его по-прежнему воспринимают как украинца, предавшего свою страну. И Соловьев незамедлительно указал бывшему «регионалу» на его место в российской политике.

«Кстати, господину Цареву я бы советовал не привносить в российскую политику эти украинские нотки. Не надо через губу хамить. Выпил - отойди от компьютера», - заявил Соловьев, обращаюсь к коллаборанту.

На скандальный инцидент обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский. В своем Telegram-канале отметил, что случай Царева является показательным, поскольку даже предавший свою страну украинец в России никогда не станет своим.

«Соловьев продолжает унижать на своих эфирах Олега Царева. Это все очень показательные маркеры, которые доказывают, что украинец в России никогда не станет своим, даже если он коллаборант и готов вылизывать башмаки своим кураторам. При каждом случае, когда такие предатели посмеют сказать что-то, что не понравится россиянам, им будут указывать место возле параши и напоминать о неправильном происхождении», - отмечает Казанский.

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