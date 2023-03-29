«Авто вызывали такой интерес, что с нас даже денег на паркингах не брали» 3 29.03.2023, 13:45

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Белорусы рассказали, как съездили на необычных машинах к морю и в горы.

Виталий из Гродно увлекается стенс-проектами. Говоря простыми словами, это создание автомобилей с очень и очень низким «клиренсом», и необычными углами наклона колес, пишет newgrodno.by. Кажется, что стенс-машины буквально лежат на асфальте. Смотрите сами, вот так выглядит «Гольф 4» Виталия.

Создается впечатление, что ближайший спящий полицейский станет для этой машины непреодолимым препятствием, но молодой человек убеждает в обратном. На ней вполне можно отправиться в путешествие мечты. В сентябре прошлого года он вместе с супругой и друзьями добрался на стенс-машинах из Гродно в Абхазию, побывал и на море, и в горах.

Свой «Гольф» Виталий даже не готовил к поездке. Говорит, что тот всегда в состоянии «сел и поехал». А вот второй «гольфик» — в кузове «универсал» — прошел серьезное обслуживание: в машине поменяли сцепление и тормоза, устранили течи масла, привели в порядок подвеску.

«Забегая вперед скажу, что машины достойно справились с дальней дорогой. Никаких проблем в пути не возникло», — рассказывает Виталий.

Дорога в одну сторону заняла около двух суток. Обе машины дизельные, причем, двигатели чипованные. Это позволяло поддерживать высокую скорость и не расстраиваться по поводу расхода топлива. Машина с багажником на крыше в среднем потребляла 7,5 литров солярки на 100 км.

Отдыхали гродненцы в поселке Цандрипш. Говорят, что машины из Гродно стали там одной из местных достопримечательностей.

«Часто подходили, расспрашивали подробности о машинах. Удивлялись, как мы сюда доехали. Авто вызывали такой интерес, что с нас даже денег на паркингах не брали. Оно не удивительно, мы там других заниженных машин не увидели. Все больше передвигаются на внедорожниках», — вспоминает Виталий.

Хватило ли клиренса? На большинстве дорог его хватало. Но с поездками в горы возникали вопросы.

«На одном из серпантинов оказались ночью. Дорога неровная, много ям, камней. Местами из-под днища буквально летели искры. Выглядело это впечатляюще», — вспоминают путешественники.

Отдых, признается Виталий, удался. Море, горы, красивые виды, новые места, интересные знакомства и встречи – вот рецепт отличного отпуска.

«А вообще, это была своеобразная разведка. В этом году отправимся к морю уже летом. Думаю, с учетом нашего опыта желающих побывать в таком путешествии станет больше», — резюмирует гродненец.

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