Как российская пропаганда предвещает свержение Лукашенко 6 29.03.2023, 13:49

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Белорусского диктатора ждет незавидная судьба.

Российская пропаганда все чаще пишет о готовящемся свержении Лукашенко. Сайт Charter97.org посмотрел, что росСМИ писали о возможных сценариях конца белорусского режима.

Российский пропагандистский сайт «Свободная пресса» рисует сценарии будущего для режима Лукашенко. Среди возможных рисков для узурпатора ресурс называет освободительный поход белорусских патриотов при поддержке добровольцев из НАТО.

Издание пишет об опасности со стороны «литовских, польских, украинских националистов и белорусских патриотов».

«Власть в РБ стоит на ногах. Но стоит она в болоте», — говорит один из собеседников ресурса.

Также среди опасностей для режима называется белорусское подполье.

«Многие из них ведут личную вендетту против режима Лукашенко», — резюмировал российский сайт.

Российский пропагандистский ресурс «Совершенно секретно» пишет о белорусских добровольцах, которые воюют на стороне Украины. Ресурс констатирует очевидное — белорусские военные готовятся свергать режим Лукашенко.

«Лукашенко знает, что Киев не забудет ему оказанной помощи России ни предоставление территории для ударов по Украине, ни поставок России боеприпасов», — пишут российские пропагандисты.

РосСМИ пишет, что «западные кураторы и Украина ставят своей целью свергнуть режим Лукашенко».

Российский пропагандистский ресурс приводит слова бывшего сотрудника посольства РФ в Минске:

— В Беларуси действительно много недовольных Лукашенко – он увел ее в Таможенный союз, чем поставил крест на Евросоюзе, куда мечтают попасть многие белорусы, особенно молодые. И основа там для протестов имеется.

Также Москва не исключает возможность переброски «диверсантов из Украины» в Беларусь для «свержения действующего руководства». Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью RTVI.

Замруководителя российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в последние месяцы «существенно ужесточилась риторика» представителей воюющих в составе Вооруженных сил Украины белорусских добровольцев, которые «открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства».

— В этой связи нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп, — сказал он.

Замглавы МИД России отметил, что белорусские силовые ведомства и спецслужбы при поддержке российско-белорусской региональной группировки войск «должны в полной мере учитывать подобные риски и при необходимости «дать отпор» как «точечным провокациям», так и «полномасштабному вторжению» противника на территорию Беларуси».

— При этом само по себе размещение Региональной группировки войск на территории Беларуси является мощным сдерживающим фактором для украинских подразделений, вынужденных сохранять значительные резервы на этом направлении вместо того, чтобы перебросить их на Юго-Восток. Таким образом, даже не участвуя напрямую в боестолкновениях, дислоцированные в республике (Беларусь. — Прим. ред.) дополнительные воинские контингенты оказывают серьезное влияние на ход «СВО» (специальной военной операции — так в России называют полномасштабное вторжение в Украину. — прим. ред.), способствуют достижению ее задач и целей, — сказал Галузин.

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