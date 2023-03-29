Украинские бойцы превратили в факел российский самоходный миномет «Тюльпан»1
- 29.03.2023, 13:51
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Эффектное видео показал генерал ВСУ.
Украинские бойцы уничтожили российский миномет калибра 240 мм «Тюльпан» с помощью артиллерии.
Об этом сообщил командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский.
«Кацапским тюльпанам не место на нашей земле! Украинская артиллерия выпиливает российский самоходный 240-мм миномет 2С4 «Тюльпан», - написал он.