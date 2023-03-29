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Украинские бойцы превратили в факел российский самоходный миномет «Тюльпан»

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  • 29.03.2023, 13:51
  • 3,358
Украинские бойцы превратили в факел российский самоходный миномет «Тюльпан»
иллюстрационное фото

Эффектное видео показал генерал ВСУ.

Украинские бойцы уничтожили российский миномет калибра 240 мм «Тюльпан» с помощью артиллерии.

Об этом сообщил командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский.

«Кацапским тюльпанам не место на нашей земле! Украинская артиллерия выпиливает российский самоходный 240-мм миномет 2С4 «Тюльпан», - написал он.

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