Полковник ВСУ: Лукашенко «сломался» 7 29.03.2023, 14:05

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Олег Жданов

Военный эксперт назвал важный нюанс перемещения ядерного оружия на территорию Беларуси.

Заявления диктатора Владимира Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о том, что Россия в преддверии саммита НАТО, который будет проходить в июле в Вильнюсе, стремится поближе подвинуть тактическое ядерное оружие к странам Балтии.

Об этом полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов заявил в интервью «Главреду».

Еще одной причиной он назвал намерение Москвы «застолбить за собой территорию Беларуси окончательно и бесповоротно».

«Путин не передает ядерное оружие, а завозит российское вооружение на территорию Беларуси. Принципиально важно, что оружие не передается, а перемещается. Передавать Путин никому ничего не будет, а охранять вооружения будут войска РФ», — пояснил эксперт.

Вместе с тем он считает, что на территории Беларуси будет постоянно действующая военная база Российской Федерации.

«Российские войска будут находиться там на постоянной основе. Это говорит о том, что Лукашенко сломался, все-таки дал территорию, кусочек земли Путину и Россия строит военную базу. Российское оружие будет на территории Беларуси», — добавил Жданов.

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