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Стало известно, на каком самолете в Минске летает Леонид Якубович

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  • 29.03.2023, 14:12
  • 7,296
Стало известно, на каком самолете в Минске летает Леонид Якубович
ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ
ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Ведущий «Поля чудес» рассказал о своем имуществе.

Не так давно в Сети появилась новость о том, что Леонид Якубович владеет десятками домов в Подмосковье, двумя самолетами и вертолетом.

— Мне приписывают два самолета и вертолет, — сказал Якубович РИА «Новости. — Где они стоят — не знаю, в глаза их не видел. Я езжу в Минск, где летаю на Ми-2 Николая Мочанского, у которого свой аэроклуб.

Раньше, по данным СМИ, у меня было 12 домов в Подмосковье, сейчас почему-то четыре, видимо, продал часть. На самом деле — один, принадлежит семье. Участок 30 соток, два этажа по 200 метров, чердак и погреб.

Еще говорят, что у меня несколько домов за границей, причем самое интересное, что в них живут люди. И ведь показывают, как они меня благодарят за бесплатное проживание.

Рассказал Якубович про жену, любовниц, детей и внуков.

— У меня одна жена — Марина Видо, двое детей — Артем Антонов и Варвара Видо. На стороне никого нет. Супруга живет за городом. У меня по пять-шесть переговоров в день в Москве, репетиции в театре и подготовка «Поля чудес». Дни бывают такие насыщенные, что я физически не успеваю приехать в Подмосковье.

Сын окончил МИСИ имени Куйбышева (ныне НИУ МГСУ) и Академию внешней торговли (ВАВТ), работает на Первом канале в дирекции информационных программ. Дочь — МГИМО, сейчас в IT-компании. Внучка училась в ВАВТ, она менеджер во «Вкусно и точка».

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