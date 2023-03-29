Bloomberg: Россия столкнулась с новой проблемой из-за войны 5 29.03.2023, 14:22

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В стране возникала аномальная ситуация.

Война против Украины, мобилизация и массовый отток россиян за рубеж создали аномальную ситуацию на российском рынке труда — безработица находится на многолетних минимумах, а компании жалуются на дефицит квалифицированных кадров. Эксперты отмечают, что подобные тренды поспособствуют новым проблемам для российской экономики, решить которые оперативно вряд ли получится, пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что около трети отраслей российской экономики по итогам 2022 года зафиксировали снижение численности рабочих, однако общая занятость, как отмечает агентство, наоборот, выросла. Дело в том, что Росстат, на данные которого ссылается агентство, считает занятыми и тех, кто ушел на военную службу, а их число в 2022 году выросло примерно на 400 тысяч человек, хотя частичная мобилизация, о которой говорил Владимир Путин, предполагала призыв 300 тысяч.

Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков уверен, что число занятых в армии в 2022 году превысило полмиллиона, так как Росстат не учитывает граждан, которые отправились на войну в составе частных военных структур, например, ЧВК Вагнера, а также добровольцев, которые не попадают в официальную статистику. Отток трудоспособных мужчин в армию негативно сказался на рынке труда, который уже начал испытывать дефицит квалифицированных кадров. Еще одна причина дефицита — массовый отъезд россиян за рубеж. Число уехавших из России оценивается минимум в 500 тысяч человек.

Более того, агентство прогнозирует, что в 2023 году российская армия будет увеличена еще примерно на 400 тысяч человек, которые уйдут с рынка труда и только обострят дефицит кадров. Еще один фактор давления на рынок труда — цель руководства страны увеличить численности армии с текущих 1,15 млн человек до 1,5 млн к 2026 году. По итогам января безработица в стране опустилась до 3,6% — рекордно низкой отметки за всю историю наблюдений. При этом дефицит кадров уже наносит ущерб экономике — компании вынуждены конкурировать за сотрудников, чтобы привлечь квалифицированные кадры.

«Низкий уровень безработицы в сочетании с дефицитом кадров тормозит процессы структурной трансформации экономики. Людей либо нет, либо они боятся сменить место работы в текущих обстоятельствах», — говорит руководитель аналитического отдела HeadHunter Наталья Данина.

В предыдущие кризисы уровень безработицы в среднем рос на 2,4%, однако сейчас этого не наблюдается. Российские власти бравируют этими цифрами в качестве экономических достижений и доказательств стабильности, однако даже Банк России ранее предупреждал, что восстановительный рост экономики будет ограничен сложностями на рынке труда, отмечает агентство. Позитив же на рынке труда замечен только в государственном секторе, близком к военной промышленности и строительству, где повышенные государственные инвестиции привели к росту доходов, а также занятости.

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