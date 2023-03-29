«Туман войны»: российский фронт посыпется после мощного удара 29.03.2023, 14:42

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фото: Justin-YauSipa

Эксперт озвучил один из сценариев контрнаступления ВСУ.

Призывы предоставить Украине современную истребительную авиацию – F-16, F-18, Mirage – звучат в последнее время довольно часто. Однако политическое решение на Западе до сих пор не принято. Время, которое пройдет с момента, когда союзники Украины дадут «добро» на передачу истребителей, до момента, когда их можно будет применять на фронте – около шести месяцев. А значит, даже при самом оптимистичном сценарии весеннее контрнаступление Сил обороны Украины будет проходить без мощной поддержки с неба.

Однако даже несмотря на это, российский фронт может «посыпаться», если врагу будет нанесен мощный удар, как в Харькове и Херсоне. Он может запустить определенные процессы как в оккупационной армии, так и в самой России, и тогда эта страна просто не сможет продолжать войну. Но это лишь один из сценариев. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– В ночь на 28 марта произошла очередная атака дронами. Всего враг запустил 15 «Шахедов», 14 из них были обезврежены. Что это за «Шахеды»? Это дроны нового выпуска, который, возможно, был налажен в России, или закупленные у Ирана? По вашему мнению, когда прекратится этот террор? Каков план оккупанта в отношении применения такого вида вооружений?

– Пока не было информации о том, из какой именно партии использовались беспилотники на этот раз, но согласно сообщениям, которые были ранее, Россия получает небольшие партии «Шахедов» регулярно. Нам также неизвестно, насколько эти партии небольшие, но в любом случае этот поток продолжается.

Хотелось бы обратить внимание, что предыдущее сообщение Воздушных сил было о том, что Россия все чаще пытается атаковать цели военного назначения на территории Украины – там, где у них есть данные разведки, агентурные данные о скоплении живой силы и техники. Скорее всего, Россия будет пытаться использовать эти запасы для того, чтобы разрушить планы будущего украинского контрнаступления.

– Глава МИД Эстонии Урмас Ренсалу призвал союзников по НАТО предоставить Украине истребители F-16. Ранее появилось сообщение о том, что Франция планирует выкупить около 40 истребителей Mirage 2000-9 в ОАЭ и передать Украине. Кроме того, в Финляндии было озвучено предположение, что эта страна может предоставить Украине истребители F-18 Hornet. Мы понимаем, что истребитель не может гоняться за «Шахедами», но какие преимущества появятся у Украины, когда она получит такие самолеты?

– Я бы не стал реагировать на каждое из таких сообщений, поскольку есть практика, что сперва озвучиваются какие-то сообщения, заявления, а потом все это опровергается. По-моему, эти последние сообщения – свидетельство того, что дискуссии продолжаются, процесс движется в благоприятном для Украины направлении.

В этом контексте можно отметить факт передачи Украине Словакией и Польшей истребителей Миг-29 – это шаг, достойный внимания. Но повторюсь: предоставление Украине истребителей F-16, Mirage, F-18 – это пока из категории теоретической возможности. Да, это возможно, но пока нет оснований подсчитывать месяцы, когда эти вооружения могут поступить в Украину.

Позволю себе предположить, что это решение будет принято, но наиболее оптимистичные временные рамки – это, пожалуй, шесть месяцев. Мы говорили о сроке в шесть месяцев два месяца назад, но, к сожалению, до сих пор нет политического решения, а значит, этот срок снова отодвигается во времени.

Что даст Украине поступление самолетов западного производства? Это качественное усиление как оборонных, так и наступательных возможностей Украины. В первую очередь это касается препятствования российским попыткам господства в воздухе. Это особенно важно в то время, когда проводятся контрнаступательные операции. Потому что если глубина операции – десятки километров, необходимо быстро и безопасно подтянуть туда средства наземного базирования, а это довольно проблематично. И здесь уникальна роль именно истребительной авиации, которая выполняет свою часть функций противовоздушной обороны.

– Помогут ли западные истребители в освобождении оккупированного Крыма?

– Да, несомненно, если мы говорим о контрнаступательных операциях Украины, как континентальной, так и полуострова Крым, на что мы очень надеемся. Преимущество именно авиационной составляющей объясняется тем, что Крым связан с материковой частью узким перешейком. Соответственно, это означает ограниченные возможности передислокации наземных сил. И авиация здесь будет играть критическую роль. Очевидно, что будет большая потребность в противодействии российской морской компоненте. То есть действительно, авиация будет играть чрезвычайно важную роль.

– В последней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что за сутки 27 марта российские оккупационные войска вели наступление на четырех направлениях – Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Марьинском. Силы обороны Украины отразили около 40 вражеских атак. Не считаете ли вы, что сегодня есть признаки наступления врага? Как можно расценивать такую его активность?

– Нужен определенный промежуток времени для того, чтобы дать оценку произошедшему. На основе только ежедневных сообщений трудно сделать выводы о том, что наращивание или снижение интенсивности атак имеет какие-то длительные тенденции. Это может быть связано, например, с ротацией тех или иных российских частей и атакующих подразделений или с какими-то временными логистическими проблемами или мерами российского командования по накоплению боеприпасов и других материальных средств на определенном удалении от линии фронта.

На основе сообщений за сутки или даже за неделю трудно прогнозировать тенденции.

Если же говорить о более долгосрочных наблюдениях, то российское наступление продолжается, несмотря на то, что прогресс этого наступления довольно мизерный. Но в любом случае Россия, используя уже традиционную тактику на протяжении последних нескольких месяцев, ценой огромных потерь все же способна продвигаться на определенных ограниченных участках фронта. Это касается прежде всего таких горячих точек, как Авдеевка, Бахмут.

Да, там есть определенное продвижение. Но это не то наступление, которое некоторые прогнозировали в начале этого года. Это, скорее, тактические успехи, а не оперативные – действия, которые могут привести к стратегическому перелому в ходе войны.

– Исходя из того, что вы сказали, современную истребительную авиацию мы в лучшем случае сможем получить только в конце этого года. Но мы знаем, что в Украине уже находятся британские танки Challenger 2, танки наших союзников и другая военная техника. Считаете ли вы, что контрнаступление украинских сил обороны, которое может быть в ближайшее время, будет настолько успешным, чтобы освободить все наши оккупированные территории или, по крайней мере, выйти на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года – без поддержки авиации?

– Полной уверенности в масштабах такого успеха, боюсь, нет ни у меня, ни у нашего командования, потому что одно дело – планы, а другое – реальная жизнь. Конечно, одним из элементов планирования наступления является оценка того, как будет действовать противник, оценка его сил. Но даже самые тщательные приготовления и подробная разведывательная информация в любом случае не является стопроцентной и не дает стопроцентной гарантии.

Мы часто слышим выражение «туман войны». Его смысл – в том, что военному командованию приходится принимать решения, обладая довольно неполной информацией. В этом заключается риск как прогнозирования, так и принимаемых решений.

Ситуация может развиваться по-разному. Мы можем надеяться, что контрнаступление будет настолько успешным, что посыплется российский фронт. Еще одно такое поражение после того, что было в Харькове, что было в Херсоне, может запустить процессы как в российской армии, так и внутри самой России, и они могут повлиять на способность России продолжать эту войну. Но это только один из сценариев.

Нам остается верить в Вооруженные силы, надеяться, что западная помощь будет оказана вовремя – даже в тех ограниченных объемах. Что будет подготовлен личный состав для того, чтобы искусно владеть этим оружием. Есть надежда. Но мы также не должны обманываться слишком оптимистичными ожиданиями.

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