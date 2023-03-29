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«К вину, как правило, бесплатно приносят орехи или оливки»

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  • 29.03.2023, 14:53
«К вину, как правило, бесплатно приносят орехи или оливки»

Минчанка переехала в Грецию и рассказала, сколько стоит там жить.

Алиса (25) родилась и жила в Минске. Училась в школе, университете, а на каникулах часто ездила с родителями в Грецию, где у нее жил дядя с семьей. На последних курсах учебы девушка стала задумываться о том, что хотела бы куда-то переехать и попробовать жить в другой стране. Так три года назад она и оказалась в Афинах, пишет citydog.io.

Первое время Алиса жила в доме у дяди и работала в сфере туризма. Потом началась пандемия и практически убила это направление в Греции – так девушка пошла учиться на новую профессию и теперь работает продакт-дизайнером в IT.

Жилье в Афинах: много квартир разбирают туристы

– В этой квартире я живу уже год, плачу за нее 550 евро в месяц – и можно сказать, что мне очень повезло найти такой вариант за такие деньги, – рассказывает Алиса. – У меня «двушка» недалеко от центра, с хорошим ремонтом и новой мебелью. При заселении в квартире было абсолютно все необходимое – даже халат и тапочки. Так что мне оставалось только перевезти свой чемодан, грубо говоря.

Правда, при заселении мне пришлось заплатить не 550 евро, а в четыре раза больше: за первый месяц аренды, залог в размере двух месячных оплат и 100% оплата агенту. Хотя чаще всего залог берут в размере одной оплаты.

В целом, квартиры в Афинах очень разные. Можно найти и за 300 евро – но она будет без мебели и в очень плохом состоянии. А можно арендовать и за 1000, смотря какие у кого запросы и потребности.

Сложность поиска жилья в Греции связана с тем, что много квартир забирают туристы. И хозяевам выгоднее сдавать именно им. Например, в Афины приезжали мои друзья, арендовали квартиру на Airbnb – за 25 дней заплатили 1200 евро. И то это еще хорошая цена для этого сервиса.

Коммунальные: электричество – дорогое, вода – дешевая

Счета за коммунальные услуги в Греции приходят раз в четыре месяца. По словам Алисы, дорогое только электричество.

– Я живу одна, поэтому коммуналка у меня выходит не очень большая. В перерасчете на месяц получается где-то 100-150 евро за электричество, 10-15 евро – за воду. Дополнительно я плачу 20 евро за интернет.

Стоит отметить, что во многих домах в Греции нету центрального отопления, поэтому люди используют кондиционеры или обогреватели. В итоге счета им приходят какие-то космические – по 1000 евро за свет. И насколько я знаю, у некоторых реальная проблема расплатиться по этим счетам. Поэтому перед тем, как заселиться в арендную квартиру, есть смысл уточнять у хозяев, как обстоят дела с отоплением. Иначе придется либо раскошеливаться, либо ходить в шубе и уггах в квартире.

А еще, кстати, интересно, что снег в Афинах бывает очень редко (например, в прошлом году только пару дней, а в этом вообще не было), но когда он выпадает, дети не идут в школу, а некоторые люди не идут на работу – как минимум те, кто может работать из дома. Я думаю, что это связано с тем, что греки не меняют летнюю резину на зимнюю, поэтому во время снегопада остаются по домам, чтобы на дорогах не было коллапса.

Проезд: за последние годы не подорожал, а подешевел

– Велосипедов в Афинах нету, – смеется Алиса. – Здесь довольно холмистая местность, и ездить на велике было бы достаточно тяжело. Но это даже не главное. Основная проблема – это сумасшедшие водители. Культуры вождения как таковой здесь и нет. На пешеходных переходах никто не пропускает, всегда нужно ждать, пока все проедут. А после еще раза два удостовериться, что поблизости никто не несется. После Минска для меня до сих пор это культурный шок.

Еще я знаю, что хотели ввести городской шеринг самокатов, но идея не прижилась. Были даже случаи, что их воровали.

Машина в Афинах – не самый удобный вид транспорта из-за узких улиц. Многие местные покупают себе скутер или мотоцикл. Литр бензина стоит 1,90 евро – и для Греции это дорого.

Из общественного транспорта лучше всего развито метро – по крайней мере, с ним все понятно: есть интервалы движения и ты видишь на табло, через сколько придет твой поезд. С автобусами так не работает. Можно стоять на остановке хоть час – и ничего так и не дождаться. Я так и не поняла до сих пор, как они работают. Поэтому если мне надо куда-то ехать, я автобусы даже не рассматриваю.

По стоимости получилось интересно: за последние годы проезд не подорожал, а, наоборот, подешевел. Помню, когда приезжала в гости еще до COVID-19, билет на 90 минут стоил 1,40 евро. Сейчас он стал 1,20 евро.

Кроме разовых, в Афинах предусмотрены билеты на две или пять поездок – они обойдутся дешевле. Проездной на месяц стоит 40 евро. Для студентов – скидка 50%.

А еще тут такая система, что билет на автобус нельзя купить ни внутри автобуса, ни у водителя – а только если спуститься в метро. То есть получается совсем нелогично, поэтому многие ездят просто без билетов, особенно на короткие расстояния.

Еда: питаться в заведениях удобно и даже выгодно

– В Греции я практически не готовлю. Прямо возле дома у меня есть небольшое кафе, которое предлагает домашнюю еду на вынос – для меня это очень удобно. За заказ (условно, рыба с картошкой) получается 5-6 евро. А порции достаточно большие, что мне их обычно хватает на два дня.

Плюс у греков не принято ходить друг к другу в гости. Вместо этого все встречаются в кафе на обед или ужин. Так что я обычные продукты в магазинах покупаю крайне редко – даже кофе у меня дома нет, потому что практически каждый день мы с друзьями куда-то ходим.

Цены, как и везде, зависят от уровня заведения и района (в туристических накрутка больше, я в такие уже не хожу). В среднем коктейли в хорошем баре – 9-10 евро, бокал вина – 5-6 евро. Салат в таверне – 6 евро, горячее – в районе 10 евро. На выходных мы ходили в одно кафе, куда ходят местные, – за большую тарелку морепродуктов на двоих заплатили 15 евро. 1,5 литра домашнего вина – около 5 евро. То есть мы и наелись, и хорошо посидели с вином за 20 евро на двоих. А, например, мои друзья приезжали как туристы и ходили в какое-то крутое кафе – отдали 80 евро только за завтрак.

«Самый лучший греческий фастфуд – сувлаки! 3€ – и ты сегодня больше не ешь!».

– А еще в Греции отличный сервис в заведениях, – добавляет девушка. – К вину, как правило, бесплатно приносят орехи или оливки. К горячему очень часто добавляют хлеб бесплатно. Вода к кофе – просто must have. Все это мелочи, но к этому привыкаешь, и в других странах сервис уже таким классным не кажется.

Чаевые в Греции не включены в счет. Обычно греки сами их оставляют – и часто даже больше, чем стандартных 10%.

Продукты: лучше покупать на фермерских рынках – там дешевле

Алиса говорит, что овощи и фрукты (да и не только) лучше всего покупать на фермерских рынках, которые проходят в каждом районе – там и продукты всегда свежие, и дешевле, чем в супермаркетах, раза в два. А если еще и прийти под конец (около 14:00), то можно набрать всего «практически за бесценок».

Цены на рынке такие:

бутылка домашнего вина (1,5 литра) – 2 евро,

килограмм клубники – 3 евро,

яблоки – 1 евро,

апельсины – 80 центов,

помидоры – 80 центов,

огурцы – 1,20 евро,

орехи – около 9 евро за килограмм,

килограмм оливок – 5 евро,

рыба и морепродукты – от 3 до 10 евро в среднем.

– Я когда иду на рынок, на цены даже не смотрю и не считаю, – добавляет Алиса. – Можно пойти просто с монетами и выйти довольной с полными пакетами продуктов на неделю, еще и букет цветов захватить. И на все про все – 10-15 евро максимум.

Одежда: есть все, а цены за последний год практически не изменились

– Одежды здесь валом, какой хочешь и сколько хочешь, – говорит Алиса. – Есть как привычный нам масс-маркет, так и более дорогие бренды. Плюс есть аутлеты и секонды – но последние не очень популярны среди местных, разве что молодежь в них ходит, хипстеры, выступающие за осознанное потребление.

Кстати, что я заметила по ценам, так это то, что за последний год стоимость косметики и парфюма не изменилась. Подорожали разве что более дорогие бренды. Например, сумку я в прошлом году покупала за 600 евро, а в этом она уже стоит 800.

А еще добавлю, что я первое время и сама задавалась вопросом, откуда у греков на все хватает денег, если средняя зарплата у них – 800-1000 евро. Потом выяснила, что у многих есть разные помещения в собственности (квартиры или офисы), которые они получили по наследству и теперь сдают. У некоторых и по 5-6 квартир даже.

Плюс молодым людям очень сильно здесь помогают родители. И не до 18 лет, например, а пока живы.

Услуги красоты: гречанки не умеют делать гель-лак, зато очень хорошо красят волосы

– Здесь я делаю маникюр и педикюр (это стоит по 25 евро), но не в греческих салонах – хожу к мастерице-украинке. Местным, во-первых, я не очень доверяю в плане стерилизации инструмента – они не так ответственно к этому относятся. А во-вторых, почти нигде в греческих салонах не делают гель-лак. Они покрывают ногти обычным лаком – и стоит это от 20 евро.

Стрижка для парней в барбершопе стоит в среднем 10 евро, ну максимум 15. А у пакистанцев можно и за 5-6 евро постричься.

Сама я на стрижки практически не хожу, поэтому не знаю, сколько это стоит. Зато греческих мастеров очень хвалят за умение красить волосы – они действительно делают это хорошо. Но и стоят эти услуги немало – в прошлом году я отдавала 100 евро.

Развлечения: греки ходят в театр, любят встречаться на кофе

– Театр греки очень любят. Цена на обычное представление будет 20 евро, на какое-то особенное (например, под открытом небом) – уже 40-50 евро.

Билет в кино – 5 евро. По средам классная акция: 2 билета по цене одного. Фильмы показывают либо на английском с греческими субтитрами, либо наоборот – на греческом с английскими субтитрами. Летом много кинотеатров под открытым небом.

Музеев в Афинах тоже хватает. Очень много исторических и археологических, а сами греки очень любят еще и художественные – они ценят настоящую живопись и покупают картины, и это круто. Цены на вход зависят от того, государственный ли это музей или частный. Самый дорогой – Акрополь, билет туда стоит 20 евро. Но есть и лайфхак, как сэкономить: зимой каждое первое воскресенье месяца или в национальные праздники – вход бесплатный. Остальные музеи – по 5-10 евро обычно. Для студентов – скидка 50%.

Бильярд и боулинг в Греции не очень распространены. В свободное время местные чаще всего ходят в кафе – для них это особая культура. С чашкой кофе они могут сидеть и час, полтора – это практически терапия. А вот чай они практически не пьют. Если в компании с греками закажешь себе чай, они могут спросить, не заболела ли ты. А приносят, как правило, чай в пакетике. Стоит это 1,5-2 евро, но как по мне, для пакетика дорого. За кофе просят от 2,5 до 4 евро.

Так и сколько нужно денег в месяц, чтобы жить в Афинах и комфортно себя чувствовать?

Как по мне, от 2000 евро. Чтобы снимать квартиру, питаться, ходить по заведениям – за меньшую сумму вряд ли это можно будет делать комфортно.

В Греции мне очень нравится. Здесь хороший климат, вкусная еда, действительно невысокие цены по сравнению с той же Европой. Так что о переезде я еще ни разу не пожалела.

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