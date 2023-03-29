Эталонный провал 1 Эль Мюрид

29.03.2023, 14:55

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Эль Мюрид

Российская власть традиционно и скрепно с разбегу прыгает на грабли.

На Ставрополье запретили использовать беспилотные летательные аппараты, за исключением средств, используемых органами власти. Постановление касается беспилотников массой от 0,15 до 30 килограммов.

Перед нами характерный пример провала управления. Я бы сказал - буквально эталонный. И касается это не только Ставрополья, а страны в целом. В разных регионах действуют правила, которые фактически делают невозможным любое использование беспилотных аппаратов. Для него требуется получить разрешение, процедура какового сродни разрешению на проведение митинга - то есть, получить его ну почти невозможно, и как правило, они носят разовый характер. Пока запреты касаются воздушных беспилотных аппаратов, но как только появятся в сколь-либо значимых количествах водные и наземные (пока они проходят по разряду управляемых игрушек), то ограничения и запреты коснутся в итоге и их.

Почему это провал? Потому что любая технология всегда имеет в своем практическом применении как негативные, так и положительные следствия. Развитие технологий беспилотной авиации может дать, к примеру, бурный рост логистических решений, причем на самом проблемном месте любой логистической цепочки - «последней миле». Решение проблемы «последней мили» относится к высшей математике любой логистики, так как она чрезвычайно затратна и сложна.

Эти технологии сейчас во всем мире развиваются крайне бурными темпами, но нюанс в том, что именно в этот период примерно равный шанс получают все - как передовые страны, так и страны второго-третьего эшелона, как Россия. Любой может найти нетривиальное решение, способное стать стандартом отрасли. А стандарт в рамках текущего технологического уклада - это в том числе и доход. Доход компании-владельца стандарта, доход страны.

Понятно, что жесточайшее регулирование под прикрытием безопасности настолько усложняет разработчикам жизнь и работу, что они с максимально высокой вероятностью так и останутся сзади. Навсегда. А стандарты будут созданы и защищены другими. Это касается вообще всех беспилотных и безэкипажных технологий. Конечно, в каких-то специализированных государственных или корпоративных структурах, обвешанных допусками, первыми отделами и службами безопасности под контролем ФСБ и иных структур по контролю какие-то исследования ведутся и будут вестись, но будем откровенны - шансы на то, что там что-то прорывное будет создано, крайне невелики. Более вероятно, что даже если что-то в итоге и будет на выходе, оно по отношению к передовым современным технологиям отстанет примерно так же, как отечественный «Эльбрус» от чипов TSMС, Intel, Nvidia. Ну, не ламповый диод и ладно…

Задача власти - не просто регулировать любые технологии, упирая на запреты и безопасность, а соблюдать баланс между купированием угроз и развитием технологического суверенитета. Но когда управление рухнуло буквально в ноль, единственный метод регулирования, доступный такой системе - это запрет. Чем более убогое управление - тем свирепее запреты, которые в конце концов тоже потребуют избыточного управленческого ресурса, так как под тотальный запрет будет подпадать вообще всё. А как известно, контролировать всё означает не контролировать ничего.

Но грабли - наш национальный скрепный инструмент, а потому власть традиционно и скрепно с разбегу прыгает на них в очередной раз.

Эль Мюрид, t.me

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