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Наталья Радина: Лукашенко хотел стать «обезьяной с гранатой»

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  • 29.03.2023, 15:30
  • 7,282
Наталья Радина: Лукашенко хотел стать «обезьяной с гранатой»
Наталья Радина

Однако после решения Путина поле для маневра диктатора лишь сузилось.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала для украинского радио «Radio New Voice» заявление Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия.

Журналистка согласна с мнением американского историка Юрия Фельштинского, который считает, что есть угроза нанесения ядерного удара по странам ЕС с территории Беларуси:

— Мы знаем, что этим ядерным оружием будет распоряжаться российское руководство. Они не передаются непосредственно во владения Лукашенко. Поэтому он теряет вообще какие-либо возможности для маневра в этой ситуации. Мы давно говорили о том, что Лукашенко уже ничего не решает сегодня в Беларуси, что российские военнослужащие сегодня творят в Беларуси все, что они захотят, они не подчиняются белорусскому командованию, подчиняются исключительно своему российскому Генеральному штабу. А сейчас еще будет размещено ядерное тактическое оружие, которое также будет управляться Кремлем.

Главный редактор сайта Charter97.org считает, что Лукашенко получил не то, чего ожидал:

— Он хотел распоряжаться этим оружием, потому что это бы усилило его позиции. То есть, это была бы такая обезьяна с гранатами, в данном случае — с ядерными ракетами, и это бы укрепляло его диктатуру. В этой ситуации все только усиливает его зависимость от Кремля.

Белорусы, по мнению Натальи Радиной, прекрасно понимают, что ядерное оружие несет угрозу для их страны:

— Если это ядерное оружие будет применено, будут нанесены удары ядерными тактическими ракетами по Украине, значит, может быть нанесен ответный удар и по белорусской территории. И белорусы это прекрасно осознают. Они прекрасно понимают, что диктатор обезумел настолько, что сегодня подставил собственное население под ядерный удар.

Белорусская журналистка считает, что нужно избавиться от иллюзий о том, что c Лукашенко можно о чем-то договориться:

— Шаг Путина по размещению ядерных ракет в Беларуси подтверждает еще раз, что Лукашенко сегодня абсолютно не управляет ситуацией в стране, что страна по сути оккупирована сегодня Россией. И поэтому здесь нужно избавиться от этих всех иллюзий и только усиливать санкции против белорусской диктатуры.

Наталья Радина отмечает, что есть угроза снятия санкций с белорусского калия, что может значительно усилить режим Лукашенко:

— Это даст диктатуре миллиарды, которые пойдут только на укрепление силового аппарата, на усиление репрессий, а также на содержание инфраструктуры для тех же российских военнослужащих, которые сегодня находятся на территории Беларуси. А их сегодня десятки тысяч. Потому что они постоянно прибывают, обучаются на всех белорусских полигонах, затем убывают в Россию, прибывают новые. Вот сейчас в России проходит новая волна мобилизации военнослужащих, и они все будут обучаться на территории Беларуси.

Может ли Лукашенко шантажировать Запад, когда на территории Беларуси появится ядерное оружие? Белорусская журналистка выразила мнение, что даже в этой ситуации у диктатора нет свободы выбора:

— Исходим из того, что пока эти ракеты не передаются непосредственно белорусским властям. То есть, они будут принадлежать России. А возможности как раз таки Лукашенко в этой ситуации, в том числе — и для шантажа Запада, крайне ограничены. Потому что всем становится в очередной раз очевиден тот факт, что Лукашенко — это марионетка Кремля, что он не в состоянии распоряжаться ничем сегодня на территории Беларуси, включая и российское ядерное оружие. Поэтому, безусловно, с одной стороны, конечно, будут какие-то попытки торга, он может говорить о том, что «я смогу каким-то образом повлиять». Но мы уже увидели 24 февраля 2022. Накануне белорусские чиновники уверяли украинские власти, что с территории Беларуси не будет нападения на территорию Украины. И что произошло 24 февраля 2022 года? Где Лукашенко? Где его чиновники, которые уверяли, что этого не произойдет? Это та же самая ситуация. Ничего от Лукашенко сегодня в Беларуси не зависит.

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