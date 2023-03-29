Топ-5 способов ускорить интернет на компьютере или смартфоне 9 29.03.2023, 15:52

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Они очень простые.

Несмотря на то, что провайдеры обещают нам безлимитные тарифы с бешеными скоростями, проблема медленного интернета всегда актуальна. «Униан» собрал наиболее эффективные способы борьбы с «подвисающим» интернетом. Они актуальны как для компьютеров, так и мобильных устройств.

Снизьте качество видео на минимум

Некоторые сервисы, в частности, YouTube, делают это автоматически, если скорости вашего интернета не хватает для воспроизводства видео. В других видеосервисах такой опции нет, поэтому нужно исправлять настройки самостоятельно.

Бесспорно, качество картинки будет выглядеть хуже, зато вы сможете продолжить просмотр без провисаний на самом интересном моменте.

Закройте лишние вкладки

Производительность браузера и самого устройства очень сильно падает, когда открыто слишком много вкладок.

Старайтесь закрывать страницы, которые не используете в настоящий момент.

Для удобства часто посещаемые сайты можно добавить в закладки. Так вы их не потеряете и сможете снизить нагрузку на Интернет и сам компьютер.

Можете дополнительно использовать специальные расширения для оптимизации вкладок, например, OneTab.

Турборежим – наше все

Все популярные браузеры обладают системой экономии трафика, которая называется «турборежим». Благодаря ей все содержимое страниц «сжимается» и, как результат, они грузятся гораздо быстрее.

Заблокируйте рекламу и избавьтесь от ненужных расширений

Реклама, как и дополнительные работающие приложения, сильно влияют на качество трафика. Подберите блокировщик рекламы, а другие расширения не забывайте переводит в «спящий режим» или вовсе удалять, если вы ими не пользуетесь. То же самое относится к VPN.

Очистите свой девайс от лишних программ

Фоновые приложения нередко нагружают интернет, из-за чего комфорт пользования резко падает. Вы всегда можете вычислить, есть ли у вас ненужные пассивные программы вручную или используя специальные функции операционной системы.

Чтобы узнать, какие программы нагружают сеть в Windows, откройте «Монитор ресурсов» (Ctrl + Alt + Del → «Диспетчер задач» → «Производительность» → «Открыть монитор ресурсов» → «Сеть»).

Или «Мониторинг системы» в macOS с таким алгоритмом действий: Finder → «Программы» → «Утилиты» → «Мониторинг системы» → «Сеть».

Дополнительные советы

Вредоносные и рекламные программы также могут замедлять браузер и перегружать сеть. Воспользуйтесь антивирусом, чтобы проверить систему и удалить нежелательные объекты.

Также не будет лишним обновить драйвера и/или операционную систему, так как проблема может скрываться во внутренних неполадках компьютера.

В отдельных случаях проблема решается сменной тарифного плана на более продвинутый или и вовсе сменой провайдера.

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