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От белорусских адвокатов требуют «стучать» на иностранцев

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  • 29.03.2023, 15:46
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От белорусских адвокатов требуют «стучать» на иностранцев

Кроме россиян.

Заведующих минских юридических консультаций просят сообщать о клиентах-иностранцах, находящихся в Беларуси. Такое требование содержится в письме председателя Минской городской коллегии адвокатов, которое оказалось в распоряжении проекта «Право на защиту».

Согласно письму, требование вводится «во исполнение распоряжения Министра юстиции Хоменко С.Н.». Адвокатам надо предоставить информацию о фактах обращения иностранных граждан (за исключением граждан России), территориально находящихся в Беларуси. Ни Минюст, ни МГКА не обозначают причины запроса или цель и способ использования полученной информации.

«Право на защиту» обращает внимание, что клиенты-иностранцы не уведомляются о передаче информации о них и не дают письменного согласия на это.

«При этом в Министерство юстиции могут предоставляться имя, фамилия, место регистрации, контактный телефон иностранного лица. Все это составляет сведения о частной жизни клиента, соответственно, распоряжением Министра нарушается не только международно-принятый принцип адвокатской тайны, но еще и право клиента на частную жизнь», — заявляет «Право на защиту».

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