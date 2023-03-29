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На границе Беларуси и России скопилась многокилометровая очередь из фур

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  • 29.03.2023, 16:01
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На границе Беларуси и России скопилась многокилометровая очередь из фур
иллюстративное фото

Очередь начала расти вчера.

На белорусско-российской границе перед пунктом пересечения «Красная Горка» образовалась очередь из грузовиков. Как сообщает «Зеркало», об этом в чатах для грузоперевозчиков пишут дальнобойщики.

Дальнобойщики сообщают в чате, что очередь на белорусско-российской границе перед пунктом пересечения «Красная Горка» (Это Оршанское направление) начала расти вчера до обеда. Около 5.00 она была 2,5 км, в 13.00 очередь была уже 6,7 км. Сегодня днем очередь из фур вырастала до 18−20 км.

Около 14.40 водитель сообщил, что он остановился в хвосте очереди, в тот момент она заканчивалась на 591 км трассы М1, возле поворота в сторону деревни Лобаны Дубровенского района. От этого места до «Красной Горки» расстояние около 18 км.

«Что там случилось? Почему так медленно?», «Это сутки на прохождение границы», — обсуждают ситуацию перевозчики.

В сторону Беларуси очередь небольшая.

Напомним, 2 марта на этом же пункте пересечения границы очередь около 10 км была в сторону Беларуси. Водители видели, как на территории России стояла полиция с автоматами.

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