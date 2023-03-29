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Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко

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  • Артем Черников
  • 29.03.2023, 16:04
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Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Артем Черников

Нужны реальные действия, которые приведут к падению преступного режима.

Возможные исключения из санкций для белорусских удобрений, которые сегодня активно обсуждаются среди стран Европейского союза, могут привести к катастрофе для белорусов и украинцев. Денежные потоки от удобрений всегда были и до сих пор являются одним из основных источников финансирования нелегитимных белорусских властей.

Помимо того, что новые санкции не вводятся, соблюдение ранее введеных не контролируется. Это настоящее предательство демократии. Белорусы в 2020 году вышли на улицы, чтобы защитить свою свободу, но возможное прекращение поддержки белорусского народа — это прекращение защиты демократии, за которую сегодня воюет и Украина.

Активная поддержка Украины требует усиления давления на российский режим и его союзников. В частности, на российский плацдарм на территории Беларуси. В противном случае происходит то, что мы одной рукой воюем против диктатур, а другой — кормим режимы, послабляя давление.

На сегодняшний день Лукашенко только усугубляет ситуацию и точно не заслуживает каких-либо поблажек, а даже наоборот — максимального санкционного давления. Политические репрессии и нарушения прав человека продолжаются, а ситуация в стране становится все более напряженной. Уже не проходит ни одного дня без задержаний. Цифры зашкаливают во всех городах — счет ведется на десятки человек в день, соответственно, растет и количество политзаключенных. Послабление санкций будет означать, что международное сообщество отказывается от своей поддержки белорусскому народу, который продолжает бороться за свои права и свободы. Не говоря уже о том, что предоставление территории Беларуси для нахождения там оккупационных войск и многочисленные запуски ракет в сторону Украины почему-то остаются безнаказанными.

Не стоит также забывать, что санкции должны вводиться не в качестве отмазки, наподобие запрета въезда в какую-либо цивилизованную страну, а нужны реальные действия, которые приведут к падению преступного режима. Точечная и совместная работа белорусского демократического общества и стран ЕС по главным направлениям не только поможет избавиться от Лукашенко, но и не позволит международному преступнику Путину обходить санкции, введенные против России, через Беларусь, как это было раньше. Все мы помним и белорусские ананасы, и креветки из Минского моря.

В целом, санкции — это важный инструмент в борьбе за демократию и права человека, и их использование должно быть обдуманным и целенаправленным. Необходимо поощрять демократические реформы, поддерживать гражданское общество и защищать права человека. Только тогда можно достичь настоящего прогресса и создать стабильное, свободное общество в целом регионе.

В заключение, сохранение санкций против белорусских удобрений и введение новых является необходимым, чтобы не только сохранить экономическое давление на режим Лукашенко, но и поддержать белорусский народ, который неустанно продолжает борьбу, несмотря на все испытания. Мы продолжаем видеть санкции как инструмент, который оказывает реальное давление на режим Лукашенко и может заставить его сдаться.

Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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